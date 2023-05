Visite, screening e consulti gratuiti in 16 diverse specialità mediche al Policlinico della Federico II

Le nuove generazioni potranno entrare in contatto con le eccellenze del Policlinico della Federico II grazie a "La Ricerca del Benessere", evento interdipartimentale di Terza Missione promosso dalla Scuola di Medicina e Chirurgia federiciana presieduta dalla Prof. Maria Triassi in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II diretta dal dott. Giuseppe Longo.

L’evento si inserisce nel programma di iniziative per celebrare gli 800 anni dalla fondazione dell’Ateneo federiciano e punta a rinsaldare la sinergia tra cultura, scienza, istituzioni e collettività rilanciando il valore sociale e l’importanza della prevenzione attraverso consulti, screening e visite gratuite con esperti di ben 16 diverse discipline specialità cliniche e diagnostiche.

Il programma

Sabato 20 maggio, alle ore 9.00, nell’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II (via Panisni n.5), incontro tra gli studenti e le eccellenze della Medicina federiciana. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Manfredi, sindaco della Città di Napoli; Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli; Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia; Antonio Pescapè, delegato del Rettore per l’Innovazione e la Terza Missione; Giuseppe Longo, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

In occasione dell’evento la Prof. Gerolama Condorelli ricorderà il ruolo e la figura della compianta Prof. Gabriella Fabbrocini, direttore dell’Unità operativa complessa e della Scuola di Specializzazione in Dermovenereologia, scomparsa lo scorso 3 marzo, che tanto impulso ha dato alla formazione –informazione sui temi della salute e della prevenzione, in particolare tra i più giovani.

Gli studenti potranno quindi seguire percorsi guidati nelle strutture dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, e vedere sul campo come si lavora nel campo della ricerca e dell’assistenza altamente specialistica.

Consulenze, visite e screening

Sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, e domenica mattina si terranno consulenze, visite e screening

gratuiti nelle discipline di seguito elencate (N.B.: per ovvi motivi organizzativi il numero di accessi è limitato.

Necessaria la prenotazione attraverso la mail indicata):

1. Dermatologia: benesseredermafed@gmail.com (Edificio 10, 80 visite)

2. Immunologia e allergologia: vaccinifragili@libero.it (Edificio 18, 30 visite)

3. Odontoiatria pediatrica (Edificio 14, 20 visite), Medicina Orale (Edificio 14, 20 visite), Ortodonzia (Edificio 14, 20 visite): odontopedfed2@gmail.com, mignogna@unina.it; roberto.rongo@unina.it

4. Flebo-linfologia: bruno.amato@unina.it (Edificio 5, piano 4, 50 visite)

5. Psicopatologia clinica: psicologiaclinica.medicina@unina.it (Edificio 20, 50 visite)

6. Medicina di Laboratorio: raffaella.faraonio@unina.it (Edificio 4:Screening predittivo per poliabortività; Anticorpi anti beta2 glicoproteina IgG/IgM; Anticorpi anticardiolipina IgG/IgM; Fattore XIII; Test LAC (Lupus anticoagulante); Screening per gravidanza a rischio di anomalie cromosomiche; Duo-test; da concordare con ginecologi visita gratuita per donne alla 11°-13° settimana di gravidanza: prelievo per Duo-Test + ecografia per Translucenza nucale. Consegna del Test combinato con calcolo del rischio di trisomie; Rischio di nefrolitiasi (da concordare con il team di Nefrologia); Dosaggio di ossalati e citrati sulle urine

7. Nefrologia: ma.amicone.90@gmail.com (Edificio 5, piano 2, ambulatorio IRC, 30 visite)

8. Ginecologia ed ostetricia diagnosi prenatale: screeningprenatale@gmail.com (Edificio 9, 50 visite);

9. Neurologia Centro SM: benesseresmunina@gmail.com (Edificio 17, piano terra, 50 visite)

10. Neurologia: aou.neurofisiologiaclinica@gmail.com (Edificio 11G, 10 visite)

11. Audiologia: audiovestibologia2@gmail.com (Edificio 13, 30 visite)

12. Otorino e audiologia: audiologiafederico2@gmail.com ; benessereORLunina@gmail.com (Edificio 13, 30 visite)

13. Otorino: benessereORLunina@gmail.com (Edificio 13, 50 visite)

14. Maxillo-facciale: cmfnapolifederico@gmail.com (Edificio 14, 50 visite)

15. Anestesiologia: federicocontroildolore@gmail.com (Edificio 5, piano terra, Centro di terapia antalgica, 50 visite)

16. Endocrinologia: segreteriaendounina@gmail.com (Edificio 1, piano 2, 45 visite)

Il coordinamento dell’evento è del Prof. Lucio Pastore, delegato delle attività di Terza Missione per la

Scuola di Medicina e Chirurgia, e della dott. Serena Poggi del Dipartimento di Medicina Clinica e

Chirurgia. Nella Segreteria scientifica i dott. Maria Antonietta Luciano, Maria Guarino e Andrea Tajani