Quanto deve durare la vacanza per fare davvero bene a corpo e cervello

Stanchezza, svogliatezza, difficoltà di concentrazione, ansia, sono i sintomi più evidenti della necessità di una pausa. Ma quanto lunga deve essere la vacanza per funzionare davvero e consentirci di recuperare energie?

Sole e cortisolo

Il cortisolo è l'ormone strettamente collegato allo stress: la sua produzione aumenta infatti quando si è sottoposti a stress fisico o psichico prolungato e serve ad attivare l'impiego ottimale delle energie organiche disponibili. In pratica, consente un risparmio energetico delle funzioni non immediatamente necessarie a favore di quelle immediatamente indispensabili. Il conto, alla fine, è salato, perché elevati livelli di cortisolo hanno molteplici conseguenze negative.

Quanto costa lo stress all'organismo

La clinica attesta che elevati livelli di cortisolo per periodi prolungati inducono o favoriscono

ipertensione;

diminuzione della libido;

debolezza muscolare;

alopecia;

acne;

cefalea;

depressione;

infezioni ricorrenti;

nelle donne fertili alterazioni del ciclo mestruale;

insomma, a medio/lungo termine il cortisolo compromette il quadro clinico.

Fondamentale dunque ricaricare le batterie prendendo del tempo per allentare lo stress, rilassandosi e avendo cura di sé. La vacanza dunque fa bene, ma per gli esperti deve avere una durata minima.

Il week end non basta

Il week end, insomma, non è sufficiente a ritemprare le nostre energie. Anche perché - avvisano i neuroscienziati - più a lungo siamo stressati, maggiori sono i livelli di cortisolo, maggiore è il tempo che serve a ripristinare condizioni ottimali.

E' dimostrato da studi clinici che chi ha lavorato in condizioni di stress elevato, chi ha dovuto affrontare seri problemi familiari o di coppia, chi ha dovuto sostenere prove difficili di vita o di lavoro, per recuperare energie ha bisogno di un periodo di riposo non inferiore alle due settimane