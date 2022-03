I 5 tagli di capelli più alla moda per lui dal jet set internazionale

I nuovi trend in termini di hairstyle come sempre arrivano dalle passerelle della Milano Fashion Week, la più glam delle kermesse di moda.

Barberino’s, la catena di barbershop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, ha individuato i 5 tagli capelli uomo che caratterizzeranno il 2022. Eccoli

Mullets

Si era fatto già notare nel 2021, complice Damiano David, frontman dei Måneskin: il Mullet sarà decisamente protagonista nel 2022. Si tratta di un taglio unisex, corto e ordinato davanti e ai lati, più lungo sul retro, è nato negli anni ‘80. Per forma originale e stile creativo, di certo non passa inosservato.

Per un tocco esclusivo e personale: una sfumatura in tinta fluo sulle punte.

Buzz Cuts Fade

I “buzz cuts” sono tagli corti, creativi ed estremamente curati. I Buzz Cuts Fade, protagonisti in passerella, sono caratterizzati da una sfumatura che gioca con luci e ombre o da una definizione più netta.

Ideale anche per chi ha i capelli sottili ed è in cerca di volume, richiede "manutenzione" costante da parte dell'hairstylist

Bro Flow

Il Bro Flow prende il nome dall’effetto dato ai capelli, che, dopo il lavaggio, vengono pettinati all’indietro e lasciati asciugare naturalmente per formare delle onde morbide che dalla fronte fluiscono verso la nuca.

E' un taglio estremamente elegante che richiede però capelli medio-lunghi, appena adagiati alla base del collo. Chi non ha capelli naturalmente ondulati può ricorrere ad uno spray al sale marino o ad un prodotto texturizzante.

Ricci naturali

Grandi protagonisti del 2022 saranno poi i capelli ricci, da valorizzare a prescindere dalla lunghezza.

Per poterli gestire al meglio irrinunciabili i prodotti per lo styling e l’aiuto di un pettine a denti larghi per separare i singoli ricci.

Sono inoltre consigliati shampoo adatti a lavaggi frequenti da accompagnare a un balsamo specifico per garantire idratazione ed evitare l’effetto crespo.

Shag

Adatto all'uomo come alla donna, lo Shag è un taglio scalato che gioca sulla sovrapposizione e sulle lunghezze irregolari date da una scalatura a più livelli: punte molto sfilate, volumi concentrati nel centro della testa, lunghezze leggere e sfoltite.

Si completa con frangia irregolare e asimmetrica a tendina oppure ciuffi lunghi sempre scalati