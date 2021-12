Gigi D'Alessio e Forlenzo con Veronica Maya al Labelon per il Santobono

Gran Gala di Natale al Labelon, chiccosissimo beach club di Spiaggia Romana, a Bacoli, per raccogliere fondi per il reparto di Oncoematologia del Santobono-Pausillipon.

Protagonisti della serata, presentata da Veronica Maya, un istrionico Peppe Iodice con Ciro Giustiniani, Forlenzo (del cast del musical dei records “Carosone") e Gigi D'Alessio, davvero in forma smagliante, che ha ripercorso i successi di 30 anni di carriera.

All'evento, promosso e organizzato dagli imprenditori Luigi Barone e Tommaso Ambrosio, rispettivamente ceo e founder del Labelon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi rispettivamente direttore generale e presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e gli imprenditori che hanno contribuito alla riuscita della serata, tra cui Raffaele Veneruso di Studio Uno Marketing, Marco e Giuseppe Acquaviva di Cincotti & Company con il presidente, Dario Cincotti, e Giuseppe Romano presidente del Consorzio ASI.

«Conosciamo la sensibilità e l’etica delle imprese del territorio. Eravamo certi che ci avrebbero aiutato nella realizzazione di questo progetto – dicono Luigi Barone e Tommaso Ambrosio – pensiamo che questa sia solo la prima edizione del Gran Gala di Natale».

Le aziende hanno sostenuto il progetto partecipando non solo alla cena ma anche all’asta, battuta da Peppe Iodice e Ciro Giustiniani, di una maglia autografata di Fabian Ruiz, che ha inviato anche una lettera e figurine limited edition, il quadro Maradona 90, realizzato dall’artista Raffaele Zenga, e il vinile “Noi due” autografato di Gigi D’Alessio, aggiudicati rispettivamente a MetroNotte, Dario Cincotti e Carlo Negri

Gigi D'Alessio: "sempre al fianco dei bambini"

«Nella vita bisogna donare – ha dichiarato Gigi D’Alessio – io sarò sempre al fianco dei bambini e della Fondazione Santobono Pausilipon, realtà che conosco benissimo e so come lavora e cosa realizza. Un bambino non dovrebbe mai soffrire. I bambini sono il futuro e noi dobbiamo averne cura».