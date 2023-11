Lifting e tonificazione: a Napoli arriva Morpheus

Inaugurazione di un nuovo centro di medicina estetica avanzata a Fuorigrotta, in via dell'Epomeo con oltre 500 invitati, tra esperti del mondo della bellezza, vip e socialities ai quali le beauty advisor del centro, Maria Esposito e Cira Medio, hanno presentato "Morpheus", nuovo macchinario che promette miracoli sul fronte dei più odiati segni della vecchiaia: dalle rughe alle macchie cutanee, passando per smagliature, cellulite e adiposità localizzata. Responsabile sanitario del centro è la dottoressa Roberta Onda.

Gli aghi di Morpheus precisa una nota stampa sono "rivestiti in oro per stimolare la produzione di collagene e di elastina, che sono le proteine responsabili della tonicità e dell'elasticità della pelle. La radiofrequenza, invece, agisce in profondità, riscaldando i tessuti e stimolando il metabolismo".

Testimonial della serata Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia