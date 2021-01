Ecco quando ingrassiamo di più nella vita

Ci sono precisi periodi della vita in cui si tende ad ingrassare di più: la conferma arriva da uno studio condotto dall'Università di Cambridge e pubblicato sulla rivista scientifica Obesity Reviews.

I ricercatori hanno focalizzato l'analisi su molteplici aspetti, dall'accesso all’istruzione superiore all'inizio della genitorialità o di un lavoro.

L'impatto della genitorialità

A prescindere dal sesso, diventare genitori fa ingrassare. Non solo le donne dopo una gravidanza tendono a pesare in media 1,3 kg in più ma, come dimostra già uno studio pubblicato nel 2015 sull’American Journal of Men’s Health, anche gli uomini non sono esenti dall'influsso della genitorialità sul peso, anzi: la paternità, infatti, comporta un aumento che in media oscilla tra 1,5 e 2 Kg.

I risultati dipendono dal brusco cambio di abitudini determinato dall'arrivo di un neonato, ad iniziare dalla mancanza di sonno e, nella donna, anche dai cambiamenti fisiologici indotti dalla gravidanza.

Accesso all’università e primo lavoro

Gli altri due momenti della vita in cui si tende ad ingrassare di più sono l'inizio degli studi universitari e/o del lavoro. Sono entrambi, infatti, periodi di transizione che richiedono inevitabilmente un cambiamento di abitudini: innanzitutto l'attività fisica tende a essere sostituita da una crecsente sedentarietà. Presi da nuovi stimoli e ritmi diversi, si ha poco tempo per cucinare o puntare ad un'alimentazione sana.

In definitiva, come affermato dal National Health Service (NHS), il sistema sanitario pubblico del Regno Unito, "questi studi evidenziano i momenti chiave della vita in cui potrebbe essere necessario concentrarsi su dieta e attività e aiutare le persone ad adottare uno stile di vita più sano", senza considerare poi l'incidenza di altri fattori determinani come