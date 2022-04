Salute e cura della donna: consulenza gratuita ai Quartieri Spagnoli

Agoghè, progetto di Filosofia Fuori le Mura per i Quartieri Spagnoli di Napoli, organizza un incontro divulgativo per orientare alla prevenzione e cura del corpo le donne di ogni età. L'appuntamento è per questo venerdì, 22 aprile, alle 18, con la dottoressa Rosetta Papa presso la Fondazione Foqus. Si tratta di un’occasione importante, in particolare, per confrontarsi e ricevere sostegno sulle tematiche sessuali e riproduttive che riguardano le donne nelle varie tappe della propria vita e saranno fornite informazioni sui servizi pubblici e gratuiti a disposizione nella nostra città.

Rosetta Papa, ginecologa, ha coniugato la professione con l’impegno civile per la difesa del diritto alla salute, soprattutto nei contesti deprivati. Come Responsabile dell’Unità operativa clinica di Tutela salute donna presso la ASL Napoli1 Centro, inoltre, ha sempre sostenuto l’importanza strategica dei consultori familiari nell’ambito della Medicina Pubblica Territoriale, per la tutela della salute delle donne e quindi dell’intera comunità.

(Possibile prenotare a info@filosofiafuorilemura.it o mob. +39 375 7722977)