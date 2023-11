Pap test e vaccini anti HPV gratuiti a Napoli, senza prenotazione. Dove e quando

Il 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore della cervice uterina promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Regione Campania, in collaborazione con la ASL Napoli 1 Centro e l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, ha organizzato Teal Night, campagna di prevenzione ad accesso libero e gratuito: si effettueranno pap test della cervice uterina e vaccini contro il papilloma virus HPV.

Papilloma killer

L’infezione da Papilloma Virus (HPV) è la più comune infezione sessualmente trasmessa in entrambi i sessi. Circa l’80% delle persone sessualmente attive la contrae almeno una volta nel corso della vita e si stima che l’HPV sia responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice uterina.

Il papilloma è inoltre causa di insorgenza di altri tumori quali il tumore del pene, dell’ano, del cavo orale, della vagina, della vulva.

La contrazione dell’infezione viene diagnosticata attraverso lo screening del cancro del collo dell’utero.

Dall’infezione è possibile proteggersi solamente con la vaccinazione che viene offerta gratuitamente a partire dai 9 anni di età e fino a 18 anni in entrambi i sessi. Nelle donne l’offerta gratuita è estesa fino al venticinquesimo anno di età ma anche oltre, nel caso di donne trattate per lesioni HPV correlate. Il vaccino contro l’HPV di ultima generazione impedisce il contagio dai ceppi HPV e contiene solo proteine finalizzate allo stimolo della risposta immunitaria. Alla vaccinazione vanno comunque associati i programmi di screening attualmente in vigore.

Si stima che il Pap-test eseguito a intervalli regolari di 3-5 anni riduca il rischio di sviluppare un tumore cervicale invasivo di almeno il 70%. La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il cancro del collo dell’utero e non solo; per questo motivo la Regione Campania è particolarmente attenta e attiva sull’argomento; infatti, anche quest’anno ha confermato il proprio impegno scendendo in campo al servizio dei cittadini perché la prevenzione e la diagnosi precoce possono salvare la vita, confermando l’onda lunga della Campagna regionale di prevenzione “Mi Voglio Bene”.

Screening gratuiti: dove e quando

La vaccinazione contro il papilloma virus e il pap test della cervice uterina saranno praticati presso l’ ambulatorio mobile della ASL Napoli 1 Centro in collaborazione con l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Pascale nei seguenti luoghi:

via vecchia Poggioreale (in adiacenza a piazza Nazionale);

Rotonda Diaz (Caracciolo)

senza prenotazione e gratuitamente dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di venerdì 17 novembre 2023.