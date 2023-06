Noduli alla tiroide: nuova tecnologia mini-invasiva all'Ospedale del Mare

Si chiama NanoPulseTechnology ed è una tecnologia assolutamente innovativa a livello internazionale applicata a Napoli per la prima volta al mondo. L'elettroporazione della tiroide non utilizza il calore e consente non solo risultati eccellenti nel trattamento non invasivo dei noduli e delle neoplasie tiroidee, ma anche di ridurre drasticamente le complicanze pre e post operatorie oltre a favorire un recupero praticamente immediato perché non influisce sui nervi della zona trattata.

Sperimentata all’Ospedale del Mare grazie ad un programma avviato ad aprile 2023 tra Regione Campania - ASL Napoli 1 Centro e la californiana Pulse Bioscience, punto di riferimento internazionale per gli studi nel campo dei trattamenti non invasivi delle patologie benigne e neoplastiche della tiroide, la nuova tecnologia è stata applicata a 15 pazienti - 12 trattati in anestesia locale, 3 in leggera sedazione - che non hanno mai segnalato dolore.

I noduli trattati avevano un volume compreso tra 10 e 84 ml.