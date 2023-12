I pacchetti regalo de il Tempio di Venere, una delle più belle spa del territorio

Il Tempio di Venere è una vera e propria oasi di benessere e bellezza a poca distanza dal centro cittadino. Ampi spazi, studiati nei minimi particolari per far dare il massimo comfort, l’ingresso include area relax; stanza dei suoni; fangage room che consente di ricevere uno speciale trattamento antiossidante e rassodante che riattiva la microcircolazione e rende la pelle vellutata e levigata; stanza del sale, con i suoi molteplici effetti benefici per l'organismo; bagno turco; sauna finlandese; percorso Kneipp per la circolazione; albero della vita, il rituale che stimola i meridiani energetici restituendo al flusso dell'energia la sua forza originaria; idromassaggio seduto e sdraiato; vasca cervicale; vasca di rigenerazione fredda e vasca bar.

Un regalo originale

Con il supporto di professionisti dedicati e la possibilità di scegliere un trattamento da single o di coppia, per Natale il Tempio di Venere ha messo a punto pacchetti e formule differenti capaci di rispondere alle esigenze più disparate. Per i lettori di NapoliToday, in particolare, c'è la possibilità di accedere con lo sconto ad uno o più delle seguenti formule:

Folgaria – Ingresso Spa Industry di coppia da 2 ore

Sestriere – Ingresso di coppia in Spa Industry da 2 ore + 2 aperitivi analcolici

Cervinia – Percorso benessere in Spa Industry di 2 ore + tagliata di frutta con 2 calici di prosecco

San Candido – Ingresso Spa Industry di coppia da 3 ore

Corvara – Ingresso Spa Industry di coppia da 2 ore + massaggio da 30 minuti

Ovindoli – Percorso benessere di coppia in Spa Industry da 2 ore + peeling corpo agli agrumi + tagliata di frutta con 2 calici di prosecco

Courmayeur – Ingresso di coppia in Spa Industry da 2 ore + massaggio da 30 minuti + 2 aperitivi analcolici agli agrumi o ai frutti rossi

Ortisei – Ingresso Spa Industry di coppia da 3 ore + massaggio relax da 30 minuti

Attenzione: il Voucher ShopToday ha una validità di 6 mesi dalla data di acquisto.

Per entrare nella struttura e fruire dei trattamenti è indispensabile la prenotazione (telefonica: 0823224187; mail: reservationtorino@itv.it). N.B.: l'ingresso è ammesso fino a un massimo di 20 minuti di ritardo, oltre i quali la prenotazione sarà persa. Attenzione: l’accesso ai minorenni - anche in possesso di card regolarmente acquistata - è consentito solo in compagnia di un genitore.

Per accedere in struttura è necessario avere con sé sia accappatoio che telo mare, che può essere portato da casa o noleggiato presso la struttura, ed è obbligatorio indossare costume e ciabattine antiscivolo.