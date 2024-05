Voglia di bellezza: il chirurgo plastico Sergio Marlino spiega cosa fare e cosa evitare

NapoliToday ha intervistato Sergio Marlino, brillante chirurgo estetico della nuova generazione, quella che ha dimestichezza con le più avanzate tecniche di medicina e chirurgia e utilizza quotidianamente l'intelligenza artificiale.

Specializzato con lode in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica alla Federico II di Napoli, già Clinical Fellow presso il Dipartimento di Chirurgia plastica del Frenchay Hospital di Bristol (UK) dove ha approfondito le tecniche di Chirurgia ricostruttiva ed estetica, Marlino ha seguito corsi e partecipato a sedute di live surgery, tra l'altro, in Brasile e in Francia. Vincitore della Borsa di studio federiciana Lifelong Learning Programme – Erasmus Placement per la Chirurgia plastica, socio di Aiteb - Associazione italiana terapia estetica botulino e di Aicpe - Associazione italiana chirurgia plastica estetica per la quale ha vinto la prestigiosa Borsa di studio under 40, è autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed è stato reviewer per la nota rivista americana Aesthetic Surgery Journal.

Protagonista di tante trasmissioni televisive sulle principali reti nazionali, seguitissimo sui social, dove mostra gli esiti degli interventi realizzati e dà informazioni preziose su tecniche e mantenimento, è tra l'altro docente al Master di medicina estetica dell’Icamp di Milano.

Medicina estetica e chirurgia plastica

Innanzitutto bisogna distinguere tra medicina estetica e chirurgia plastica: "La chirurgia - spiega il dott. Marlino - presuppone un atto chirurgico e quindi prevede interventi effettuati in sala operatoria. La medicina estetica, invece, riguarda trattamenti di tipo per lo più infiltrativo, che hanno un veloce down time e conseguente celere recupero alla vita di tutti i giorni".

Miti da sfatare: "La medicina estetica ha lo scopo di prevenire l’invecchiamento: va quindi sfatato il mito che effettuare un trattamento estetico significa trasformare i propri connotati. È consigliata a chi punta a preservare il proprio viso e il proprio corpo. Allo stesso modo, gli interventi di chirurgia non devono essere intesi come responsabili di stravolgimenti del corpo, ma vanno eseguiti in accordo con lo specialista con l’obiettivo di mantenere sempre un’armonia naturale e un equilibrio delle forme, in rapporto alla propria struttura fisica".

L'età giusta: "Ogni età ha un trattamento e tutte le età possono essere trattate. Obiettivo della medicina estetica è far invecchiare bene o regalare un viso più rilassato e meno stanco. Un intervento chirurgico, fatta eccezione per le orecchie a sventola o per un seno eccessivamente grande che possono essere effettuati anche su minorenni, è raccomandato esclusivamente ai maggiorenni".

Consigli per l'estate in arrivo: "È risaputo che dopo un intervento chirurgico non bisogna esporsi al sole e che in molti casi per circa un mese non è possibile bagnare le cicatrici. È possibile invece effettuare la maggior parte dei trattamenti di medicina estetica tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione. È bene avvisare che con la medicina estetica è necessario instaurare un rapporto simile a quello con la palestra: non basta un unico trattamento per stare bene ma c’è bisogno di periodicità, almeno tre volte l’anno".

Le tecnologie più innovative dai congressi internazionali di settore: "Sicuramente la valutazione tridimensionale del viso e del corpo, con apparecchi all'avanguardia come QuantifiCare che utilizzo al mio studio, che consente di effettuare una valutazione oggettiva sia delle condizioni di partenza sia, soprattutto, di valutare i possibili miglioramenti in seguito a trattamenti di medicina estetica o di chirurgia plastica. Ad esempio, per quanto riguarda la chirurgia del seno, è possibile effettuare una simulazione tridimensionale di quello che sarà il risultato finale e quindi scegliere la protesi più adatta a seconda dell’effetto da ottenere".

Consigli per tutti: "Al recente congresso mondiale di Medicina estetica di Parigi si è parlato di come la ricerca della felicità vissuta in maniera ossessiva possa portare tanta infelicità nei pazienti, soprattutto nei più giovani. Bisogna capire e tenere sempre presente che il chirurgo plastico non può in alcun modo regalare una nuova vita".