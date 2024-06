Mestruazioni: l'età del primo ciclo si sta abbassando, cosa significa e quali possono essere le conseguenze

La mestruazione è una perdita di sangue e tessuto dall’utero, che avviene nelle donne in età fertile ogni 28 giorni circa (ciclo mestruale). In media dura da un minimo di 2 a un massimo di 7 giorni. Viene comunemente chiamato "regole" per via della regolarità dell'intervallo tra un ciclo e l'altro. Possono tuttavia volerci anche più di 5 anni dal primo ciclo perché le regole si regolarizzino.

ll menarca

Menarca è il nome con cui si indica il primo flusso mestruale: deriva dall'unione delle parole greche mén = mese e arché = inizio.

Nella mitologia romana la dea Mena era la protettrice della fertilità dell'inizio.

Quando si verifica il menarca

Il menarca in genere compare nelle ragazzine che hanno un'età compresa tra i 12 e i 14 anni. Il peso può influire molto sul suo arrivo: nelle bambine sovrappeso, infatti, può arrivare intorno agli 8 anni, mentre in quelle sottopeso o che svolgono intensa attività fisica anche a 16 anni.

Gli esperti avvisano che menarca influiscono diversi fattori, ad iniziare da quelli genetici per arrivare a quelli climatici.

Quanto si cresce dopo il menarca

Dopo il menarca una ragazzina continua a crescere in altezza per un altro paio di anni: in genere finché l'altezza da seduta è pari a poco più della metà (52%) dell'altezza in posizione eretta.

Perché l'età del menarca si sta abbassando

I dati degli ultimi anni indicano che l'età del menarca si sta abbassando, e questo potrebbe coincidere con un aumento di rischi futuri per la salute.

Un apposito gruppo di ricerca dell'Università di Harvard ha analizzato i dati relativi al ciclo mestruale dalla metà del secolo scorso fino ad oggi. I risultati dell'analisi, pubblicati su JAMA Network Open, indicano che l'età del menarca continua ad abbassarsi, assestandosi intorno agli 8 - 10 anni. La tendenza è più marcata dove ci sono maggiori difficoltà socioeconomiche che normalmente si associano a stili di vita meno salutari.

Secondo gli studiosi la ragione andrebbe ricercata nel rapporto sbilanciato tra peso/altezza, ovvero in un eccessivo indice di massa corporea nell'infanzia legato all’alimentazione scorretta. Un'influenza potrebbero avere anche le microplastiche.

Le mestruazioni precoci per i ricercatori sarebbero legate ad un aumento del rischio in età adulta di cancro all'utero e di malattie cardiovascolari.