Come il mese di nascita influenza i risultati nella vita

Da tempo gli studiosi avevano notato che nello sport i risultati migliori li raggiungono i ragazzini nati nel primo semestre dell'anno rispetto a quelli nati nel secondo. In questo caso la spiegazione è assai banale: nello sport si ragiona in termini di anno di nascita ed è chiaro che chi nasce, ad esempio, a gennaio avrà uno sviluppo fisico più avanzato di chi nasce a dicembre. Il fenomeno si ripete a scuola: ci sono studi condotti nei paesi occidentali che indicano che gli alunni nati nel secondo semestre dell'anno hanno risultati meno brillanti, in particolare nel quarto, ottavo e decimo anno di scuola, rispetto a quelli nati ad inizio anno. Gli studi, però, dimostrano anche che il gap tende poi progressivamente a scomparire, perché la crescita è più rapida nei primi anni di vita e poi rallenta, accorciando così le distanze.

In base ad uno studio svizzero, in particolare, il Rae - cioè l'effetto dell'età relativa - nei maschi è massimo fino ai 14 anni, per poi ridursi fino a sparire intorno ai 20 anni.

Inversione di rotta

Nello sport gli effetti inversi dell'età relativa iniziano a manifestarsi tra i 17 e i 20 anni, quando gli atleti nati nel secondo semestre iniziano ad avere risultati più performanti rispetto ai nati del primo semestre. E una ricerca condotta circa 15 anni fa su un campione di studenti dell’Università Bocconi a Milano ha rilevato che gli universitari più giovani riportavano, specialmente nelle materie tecniche, risultati più brillanti.

Circoli viziosi

Nella nostra società, basata sulla competizione, può accadere che insegnanti e allenatori puntino su studenti/atleti che mostrano le performances migliori, demotivando gli altri e innescando così un circolo vizioso difficile da spezzare che rischia di influenzare anche i risultati nella vita adulta. Questo, però, chiaramente se si ha un carattere remissivo. Chi scegli invece di non tirarsi indietro e di lottare svilupperà doti di tenacia e desiderio di superare i propri limiti che porteranno al successo nell'età adulta.

Il potere dell'età

Dagli Stati Uniti all'Australia sono state condotte ricerche per capire se in politica il successo è legato al mese di nascita o, più in generale, all'età. I ricercatori, in estrema sintesi, hanno riscontrato solo che chi è più avanti negli anni ha maggiore fiducia nelle proprie capacità.