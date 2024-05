I segreti di bellezza di Benedetta Riccio, la make up artist dei vip

È decisamente bellissima: ovunque si trovi impossibile non notare Benedetta Riccio. Sguardo magnetico, labbra che sembrano fatte per essere baciate e setosi capelli biondi, Benedetta è tra le più richieste esperte di make up del nostro territorio e i suoi corsi di formazione sono sempre sold out con mesi di anticipo. In accademia oppure nella formula del make up college la cui ultima edizione si è tenuta a bordo di una nave da crociera con masterclass, make-up show e tappe indimenticabili che rinsaldano i vincoli di amicizia.Oltre 1000 gli allievi che si sono diplomati con lei e con molti è nato e continuato un rapporto di lavoro: gli allievi migliori entrano infatti a fare parte del Vip Team che lavora sui set, fotografici e cinematografici.

Di sé Benedetta racconta "Volevo essere più di una make up artist, per questo ho cercato fin da subito di utilizzare la mia determinazione per diventare un’innovatrice e trovare nuove strade. La creatività è un dono di cui sono grata, ma non basta: ecco perché lo studio scrupoloso della tecnica è stato fondamentale. Il perfezionismo è importante in questo lavoro! Mi hanno definito la make up artist dei VIP, perché grazie a tanto lavoro e tanto sacrificio ho avuto la possibilità di lavorare accanto a personaggi di rilievo e fare esperienze davvero uniche, che mi hanno aiutato a strutturare il mio metodo di lavoro ma anche il mio approccio all’insegnamento. Credo che ogni persona porti con sé una bellezza unica, da portare alla luce con il look (e l’atteggiamento) giusto".

NapoliToday la ha incontrata in uno dei più eleganti hotel del Lungomare, tra una folla di fan e aspiranti clienti che hanno provato le ultime novità in fatto di make up per l'estate 2024.

Può svelarci qual è il segreto per essere belle?

"Un po' di tempo per la propria bellezza è una coccola che tutte le donne meritano e che quindi ci dobbiamo regalare. Ricordate sempre che senza una buona skincare non si ha una buona base, quindi il make-up non rende - spiega - credo che la donna debba sempre mettere, non dico tra i primi posti, sicuramente però tra le sue abitudini quotidiane almeno una mezz'ora per la skincare cui non bisogna mai rinunciare perché aiuta a sentirsi bene e quindi ad affrontare la giornata in maniera positiva".

Cosa fare per essere sempre al massimo?

"Bisogna capire che la perfezione non esiste e quindi essere tutt'uno anche con i propri difetti, capire quello che sta bene e quello che non sta bene e poi essere se stesse. L'importante è volersi bene".

Le tendenze per l'estate '24?

"C'è un ritorno agli anni '90, ai toni caldi: i marroni e la terra per gli occhi e per il contorno labbra. Diciamo che si sta pulendo il make up dopo tanti anni di colore che ammiccavano agli anni 80. Diciamo benvenuto al nuovo trend"

Al glitter si può dire sì?

"Sì ma alle ragazze di 18 anni. Glitter no alle donne dopo i 40, a meno che non si tratti di glitter talmente piccoli da dare solo un effetto luminoso, da bon ton, ma lo abolisco per le donne adulte".

Per saperne di più è possibile contattare Benedetta Riccio sul suo sito o anche attraverso i social