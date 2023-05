Infiammazione e inquinamento nelle psicopatologie. Il punto a Palazzo Serra di Cassano

“Risulta sempre più chiaro come alterazioni nei funzionamenti fondamentali negli esseri umani portino a un ammalarsi dell’organismo intero, corpo-mente": a dirlo Luciano Rispoli, docente universitario e presidente del IV Congresso Internazionale - XX Convegno Nazionale del Neo-Funzionalismo, che si terrà questo 26 e 27 maggio all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Palazzo Serra di Cassano. "Infiammazione e inquinamento nelle psicopatologie valutazione, cura, prevenzione, progetti" è il tema dell'incontro, articolato in due giorni durante i quali 32 relatori tra psicologi, psicoterapeuti, medici, direttori di cattedre universitarie, faranno il punto sulle conoscenze e sulle possibili sinergie tra medicina, psicologia, psicoterapia e altre discipline scientifiche che si occupano della persona umana, attraverso un punto di vista olistico che il Neo-Funzionalismo pratica da tempo con l'obiettivo di un recupero quanto più pieno possibile della salute e del benessere, sia con interventi di cura, che, soprattutto, di prevenzione.

I lavori saranno aperti dai saluti degli assessori regionale Armida Filippelli e comunale Maura Striano e dei rappresentanti delle società scientifiche.

"Patologie fisiche e psichiche si intrecciano - continua Rispoli - I sintomi che ne derivano, anche nella vita quotidiana, inficiano sempre più il benessere individuale e sociale. Le ricerche recenti puntano il dito su cause generali che riguardano l’interazione dell’individuo con l’ambiente, le condizioni di fondo del funzionamento umano, il modo di esplicarsi del materiale genetico in un intreccio stretto tra condizioni innate e influenza dell’ambiente e del sociale. Oggi sempre di più emergono i ruoli che giocano l’infiammazione, l’inquinamento, lo stress negativo nella crescita continua di patologie fisiche e psichiche, come abbiamo potuto constatare anche con la drammatica esperienza della pandemia da Covid”.

Il Congresso è realizzato in collaborazione con EIPF, con la SIF-Società Italiana di Psicoterapia Funzionale, con il Centro di Psicoterapia e Ricerche sul Funzionalismo Napoli, l’EIPF Mexico (Escuela International Psicoterapia Funcional Mexico), l’AFPF France Academié Française Psychologie Fonctionelle. L'evento ha il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Università di Palermo, Università di Filadelfia, Dipartimento di Psicologia Università della Campania L. Vanvitelli, EABP European Association for Body Psychotherapy, FIAP Federazione Italiana Associazioni Psicoterapia, AIPC Associazione Italiana Psicoterapia Corporea, SHRO Sbarro Health Research Organization