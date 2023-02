Giornata mondiale del malato: le manifestazioni in città

Si celebra oggi la giornata mondiale del malato. Istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II, coincide con la festa liturgica della Madonna di Lourdes.

Il messaggio di Papa Francesco

“La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino” - scrive Papa Francesco nel messaggio “Abbi cura di lui”- Perciò, in questa 31ma Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio,che è vicinanza, compassione e tenerezza”.

Le celebrazioni eucaristiche a Napoli

Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte l'arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia presiederà la celebrazione eucaristica cui prenderanno parte malati, operatori sanitari, volontari ospedalieri.

Nel corso della giornata incontri con i malati e celebrazioni eucaristiche nella Cappella di Pediatria Università Vanvitelli in via de Crecchio, con il vescovo mons. Gaetano Castello; all'Ospedale del Mare, a Ponticelli; al Monaldi.

La Giornata del Malato viene coordinata dall’Ufficio diocesano Pastorale della Salute diretto da don Leonardo Zeccolella, in sinergia con i Cappellani ospedalieri e la dirigenza delle strutture sanitarie.