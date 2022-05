Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia: l’iniziativa del Policlinico Federico II

“I generi e le sessualità: conformismi, depatologizzazione e microaggressioni” è il titolo dell’incontro che si tiene oggi, 17 maggio, a partire dalle ore 10:00, nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Federico II, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.

Attraverso una serie di interventi gli esperti federiciani puntano a dare una corretta informazione per promuovere la tutela e il riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini e favorire una maggiore consapevolezza ed impegno da parte della società civile rispetto ai temi dell’inclusione. L’incontro, moderato da Annamaria Iannicelli, direttore delle Attività didattiche professionalizzanti del Corso di Laurea in Infermieristica e da Concetta Giancola, Presidente del Comitato unico di garanzia della Federico II, sarà aperto dai saluti istituzionali del rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, del presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Maria Triassi, del direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli Anna Iervolino, del direttore dell’UOC di Endocrinologia Annamaria Colao, dal presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Ferruccio Galletti, dal presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Nicola Ferrara, dal presidente dell’Arcigay Daniela Lourdes Falanga, dal Consigliere del Comune di Napoli Pasquale Sannino.