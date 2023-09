Antiinfiammatori: l'allarme degli esperti. "Fanno più male degli oppioidi"

Nell'ambito della "Giornata nazionale del sollievo, lotta al dolore inutile" focus di Motore Sanità sui farmaci più utilizzati da chi deve gestire la sofferenza fisica. “Sono troppi i farmaci antinfiammatori consumati e prescritti nella gestione clinica delle patologie croniche, malattie che nel dolore hanno una delle più gravose espressioni cliniche e che potrebbero giovarsi più appropriatamente dell’uso di varie classi di oppiodi che in mani esperte e nelle nuove formulazioni ottengono buoni risultati, con effetti collaterali di facile gestione e minore tossicità a lungo termine” spiega Pasquale Buonanno, ricercatore e docente di Terapia Antalgica e anestesiologia alla Federico II di Napoli. “Mentre i Fans - Farmaci antinfiammatori non steroidei sono spesso dispensati senza ricetta medica e prescritti per mesi in soggetti anziani e fragili con conseguenze sulla coagulazione (rischio emorragico), e una notevole tossicità epatica e renale - spiega ancora Buonanno - per gli oppiodi, che in mani esperte sono più efficaci e con minori effetti collaterali persistono diffidenze culturali e si assiste a una ridotta prescrizione, a una scarsa conoscenza, a una scarsa formazione della medicina primaria nel loro uso e dunque a un largo sottoutilizzo nelle varie discipline mediche specialistiche”.

Resistenze culturali, ritardo formativo, inadeguatezza delle reti ambulatoriali e ospedalieri Hub e Spoke si traducono in pochi trattamenti del dolore per chi se ne può giovare. L'uso sanitario pro-capite di oppioidi in Italia ammonta a 1,6 euro annui in Italia, 5 euro in Europa e 10 in Germania.

I numeri del dolore

Si calcola in 3 mesi il lasso di tempo entro cui una patologia, si cristallizza in un dolore cronico e “quando il dolore perde il suo nesso con la patologia che lo ha causato diventa una entità clinica autonoma che incide su tutte le fragilità della persona e invade la vita sociale e lavorativa del paziente” avvertono gli esperti.

Il 19% degli uomini e l’11% delle donne affetti da dolore cronico in Italia attendono fino 10 anni prima di ottenere un corretto inquadramento diagnostico del proprio dolore. Il 17,7% degli Italiani si è rivolto a più di 5 medici prima di riuscire a trovare uno specialista che sia stato in grado di inquadrare e risolvere il proprio problema. Nel nostro Paese l’11,8% dei pazienti affetti da dolore cronico non riceve alcun tipo trattamento, percentuale ben al di sopra degli standard europei e circa in Italia il 20% della popolazione generale, percentuale che sale ad oltre il 50% nella popolazione anziana, è affetto da dolore cronico. A ciò si aggiunge la scarsa conoscenza da parte della popolazione della terapia del dolore.

L'algologo

il 25% dei pazienti con dolore cronico non ha mai consultato uno specialista algologo, il 15% non è a conoscenza di questa figura medica”. I pazienti insomma giungono alla terapia del dolore con estremo ritardo dopo aver tentato strade infruttuose.

I costi diretti annui a carico del Sistema Sanitario Nazionale ammontano a 1400 euro per ciascun paziente (in termini di farmaci, ricoveri e diagnostica) e 3200 euro di costi indiretti (perdita di giornate lavorative e distacchi definitive dal lavoro), con una spesa annua a carico del Servizio sanitario di circa 11 miliardi di euro (circa il 10% della spesa sanitaria nazionale). A questo costo va aggiunta una perdita di produttività difficilmente calcolabile legata alla riduzione del rendimento di quei pazienti che, nonostante il dolore, continuano a svolgere il proprio lavoro.