Disturbi mentali: da Napoli uno psicologo e uno stilista lanciano una linea di t-shirt e favole per capire

Lo psicologo psicoterapeuta star dei social Massimiliano Gaudino e lo stilista Nello De Blasiis lanciano la linea di t-shirt «My Personality Disorders», per scuotere in maniera provocatoria le coscienze e aiutare a capire, oltre difficoltà e pregiudizi, chi soffre di disturbi mentali.

Le magliette

Le maglette, in vendita da oggi, sono 5 + 1 con altrettante "etichette diagnostiche" scritte in inglese: “narcisisistic”, “obsessive compulsive”, “borderline”, “paranoid”, “bipolar” e “tripolar” neologismo coniato da Gaudino per diffondere il concetto di “fluidità”, tema attuale in ogni sfera della persona, per invitare ad avere flessibilità e a non irrigidirsi nei (pre)giudizi.

Scopo del progetto è, infatti, parlare senza tabù dei disturbi mentali, in particolare di quelli della personalità, ma anche dei problemi dell'umore, e contribuire a modificare la percezione delle persone rispetto al disturbo diagnostico.

Parte del ricavato della vendita, sarà devoluto per fornire supporto psicologico a pazienti in difficoltà e colpiti dal Covid.

“Nei miei percorsi terapici e formativi mi sono state attribuite diverse diagnosi, sia per quanto riguarda l’ansia, sia il tono dell’umore e per finire la personalità. Questo mi ha spinto a cercare di andare oltre l’etichetta diagnostica e a non farmi totalmente condizionare da ciò che essa descrive. Per questo ho coniato provocatoriamente il termine tripolar per esprimere una continuità definita in tre poli d’influenza: diagnosi e trattamento, ma anche il vissuto della persona” ha spiegato Gaudino incontrando stampa, esperti e curiosi nel corso della presentazione-evento moderata dal giornalista Giuseppe Giorgio.

“Partendo da un'idea semplice - spiegano Gaudino e De Blasiis – ovvero aiutare le persone a non identificarsi con una etichetta diagnostica, che il più delle volte può spaventare, il progetto mette al centro l’individuo affinché si senta rispettato e possa scegliere di essere sé stesso senza temere censure”.

Accanto alle magliette la raccolta di racconti e favole "Il grillo narrante, non c'è mai fine", terzo libro tratto dal blog terapeutico di Gaudino, seguitissimo sui social