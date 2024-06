Disfunzioni sessuali: workshop gratuito per conoscere cause e rimedi con la possibilità di porre domande in forma anonima

Nuovo appuntamento questo giovedì, 20 giugno, alle ore 18.30, con i talk gratuiti di Synlab SDN dedicati alla salute presso la sede di via Guantai Nuovi n.13/15/17.

Stavolta si parlerà di "benessere sessuale ad ogni età: dall'adolescenza all'età adulta" con l'opportunità di esplorare le complesse interazioni tra psicologia e sessualità individuale o di coppia. I problemi psicologici, infatti, possono influire sulla sessualità e viceversa.

Nel team di esperti che prenderanno parte all'incontro i dott. Giuliana Apreda psicoterapeuta e sessuologa clinica; Iolanda Iannella ginecologa; Diego D'Agostino docente di Andrologia all’Università di Udine e specialista in Urologia e andrologia; Chiara Simonelli psico-sessuologa già docente Sapienza Università Roma; Paola Rinaldi biologa specializzata Laboratorio SDN. Saranno approfondite le diverse sfaccettature della psicologia sessuale, le interazioni tra corpo, mente e relazioni, con un focus su disfunzioni sessuali, disturbi sessuali-psicologici e aspetti andrologici e ginecologici correlati.

Prima dell'evento i partecipanti avranno la possibilità di lasciare una domanda sul tema, anche in modalità anonima, in accettazione nei Centri Synlab di Napoli.

Gli specialisti risponderanno ai quesiti nel corso dell’incontro. Al termine un rinfresco per un momento conviviale che consentirà di continuare la discussione in modo informale. I partecipanti potranno prenotare una prima consulenza sessuologica gratuita e usufruire di spermiogramma ed ecografia pelvica a tariffa agevolata. Per partecipare, è sufficiente iscriversi al link presente nel sito sdn.synlab.it o scrivere a eventi.campania@synlab.it. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare al più presto.