Come non invecchiare: la dieta degli ultracentenari

David Sinclair, professore di genetica alla Harvard Medical School, è convinto che l'invecchiamento può essere curato, al pari di qualsiasi altra malattia e che invecchiare non è assolutamente necessario. La sua non è solo una teoria, come prova l'esistenza delle "zone blu", luoghi in cui le persone arrivano mediamente a 100 anni, peraltro in buone condizioni di salute.

Tra le varie zone blu del mondo si fa certamente notare l'isola giapponese di Okinawa: qui le persone arrivano senza problemi a oltre 100 anni, con un bassissimo tasso di malattie. L'osservazione del loro stile di vita e lo studio della loro alimentazione ha consentito agli studiosi di focalizzare i punti fondamentali, che possono essere così riassunti:

La dieta di Okinawa

Hara hachi bu: controlla l'appetito. È importante smettere di mangiare prima di aver raggiunto la sazietà, quando ancora si avverte un po' di fame. Per poterlo fare è fondamentale concentrare l'attenzione su ogni boccone e assaporarlo con tutti i sensi. Il processo diventerà un'abitudine acquisita dopo una ventina di pasti circa: calcolando 3 pasti al giorno, ci vorrà quindi circa una settimana.

Consiglio: mangiate lontani da pc, telefonini e tv.

Kuten gwa: la strategia delle piccole porzioni. tanti piatti diversi, messi tutti assieme sulla tavola, meglio ancora se condivisi con amici o familiari, consentiranno di mangiare di tutto, ma in piccole quantità. No a precotti e preconfezionati. Sì a cibi freschi, preparati in casa.

Vegetali: per non meno di metà il piatto deve essere riempito di verdure. Ottime in particolare quelle verdi a foglia larga. Benissimo i funghi. Sì a mandorle, nocciole, noci e semi. Quindi riso o zuppe. Per le proteine pesce e tofu, pochissima la carne, per lo più bianca.

Le 3 cotture: le cotture sono importantissime: da preferire i cibi crudi o comunque non cotti perché consentono di non perdere vitamine e minerali, tempi più lunghi di masticazione a favore della digestione e indice glicemico più basso. A seguire i semicotti e infine i cibi bolliti perché i grassi si disperdono.

No dolci: senza se e senza ma, sulle tavole di Okinawa i dolci non ci sono