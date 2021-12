DescriVedendo Sansevero: da oggi il nuovo percorso di visita inclusiva

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, al Museo Cappella Sansevero parte "DescriVedendo", percorso di visita inclusivo, ponderato sulle specifiche esigenze delle persone ipovedenti, con l'obiettivo di rendere accessibile il patrimonio storico-artistico del museo attraverso idonee modalità di accoglienza.

Il nuovo percorso si aggiunge ai progetti Sansevero in LIS, che dal 2018 offre visite guidate speciali a persone sorde, e Sansevero in Blu dedicato ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

“Il Museo Cappella Sansevero prosegue con le iniziative dedicate all’inclusione sociale, al fine di creare un ponte che riduca le distanze con il mondo della disabilità – spiega il presidente Maria Alessandra Masucci – Favorire la fruizione dell’arte attraverso l’uso della tecnologia e di un linguaggio calibrato sulle esigenze delle persone ipovedenti, permetterà a tutti di apprezzare i capolavori che abbiamo la fortuna di custodire. Per questo il percorso di visita DescriVedendo sarà a disposizione di chiunque desideri farne esperienza, calandosi per un attimo a occhi chiusi nella bellezza di questo luogo”.

“Siamo felici che la collaborazione con la Cappella Sansevero ci abbia permesso di portare il progetto DescriVedendo a Napoli, uscendo per la prima volta dai confini lombardi – dice Rosa Garofalo, direttrice dei progetti ANS – l'Associazione Nazionale Subvedenti dal 1970 promuove attività e servizi a favore delle persone con disabilità visiva in tutti gli ambiti della vita quotidiana, in particolare attraverso progetti di inclusione e condivisione che garantiscano pari opportunità. DescriVedendo è il nostro fiore all’occhiello nell’ambito dell’accessibilità culturale: grazie alla potenza evocativa del linguaggio permette a tutti una fruizione inclusiva delle opere d’arte”.

DescriVedendo Sansevero

DescriVedendo Sansevero è un servizio sempre a disposizione del visitatore: il testo certificato è infatti caricato sull’audioguida del museo. 25 minuti la durata del tour, durante il quale le opere e la magnificenza della Cappella barocca vengono illustrate in modo da consentire alle persone con disabilità visiva la fruizione in autonomia delle meraviglie del complesso monumentale.

Gli intermezzi musicali e la voce narrante dell’attore Riccardo Mei accompagnano il visitatore nel racconto storico, arricchito da una descrizione preliminare ambientale che permette alle persone con disabilità visiva di crearsi una mappa mentale per orientarsi nello spazio in cui si trovano.

Sono fornite indicazioni sull’eventuale presenza di barriere percettive e tutte le informazioni utili sulla mobilità consentita all’interno del museo.

Dopo una breve introduzione sulla Cappella, il racconto si concentra sulle tre opere principali: il Cristo velato, la Pudicizia e il Disinganno di cui vengono forniti tutti i dettagli morfologici e simbolici oltre che le informazioni di contesto storico artistico. Il visitatore è poi guidato verso l’uscita in Sacrestia dove termina la visita.

L’audioguida contenente il tour speciale verrà fornita gratuitamente a tutti coloro che hanno una comprovata disabilità visiva.

L’Associazione Nazionale Subvedenti ODV dal 2017 ha avviato collaborazioni con i maggiori musei milanesi e lombardi, realizzando percorsi di visita accessibili e inclusivi con il metodo DescriVedendo, sia per opere esposte permanentemente che per mostre temporanee. Tra i musei dove è stato realizzato il progetto certificato DescriVedendo ci sono il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera, Museo del Novecento, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Casa Museo Boschi di Stefano, a Milano, e Museo Archeologico di Angera.