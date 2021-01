Cosmetici: attenzione a questi ingredienti

Siamo convinti che i cosmetici siano i migliori alleati di bellezza ma creme, mousse, tonici e colori possono nascondere veri pericoli per la salute non solo della nostra pelle e dei nostri capelli ma anche dell'organismo. Prima di acquistare e utilizzare qualsiasi prodotto di bellezza, quindi, è necessario capire con quali ingredienti è stato realizzato.

INCI: che cos’è e come si legge

INCI è l'acronimo di International Nomenclature Cosmetic Ingredients e indica la denominazione internazionale, ovvero uguale in tutto il mondo, per gli ingredienti dei vari cosmetici. L'INCI è quindi un indipensabile fonte di informazioni a tutela del consumatore, consentendo di riconoscere allergenizzanti e ingredienti potenzialmente dannosi presenti in ciascun prodotto.

L'INCI elenca gli ingredienti in ordine decrescente, in base alla loro concentrazione: i primi della lista sono quindi quelli presenti in quantità maggiore all’interno della formulazione, mentre gli ultimi ingredienti presenti in etichetta saranno contenuti solamente in tracce od in piccole percentuali. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all’1%, mentre quelle presenti in percentuale inferiore all’1% possono essere indicate in ordine sparso.

Se le sostanze sono indicate con il nome in latino, vuol dire che sono state inserite nella formulazione del cosmetico in purezza, senza subire alcuna alterazione o modifica chimica. Se poi accanto al nome in latino è presente un asterisco, significa che l’ingrediente proviene da agricoltura biologica.

Al contrario, i nomi in inglese indicano gli ingredienti di origine chimica, ovvero prodotti in laboratorio, oppure i coloranti, accompagnati dal numero presente nel color index.

Gli ingredienti da evitare pericolosi per la salute

Per individuare gli ingredienti pericolosi per la salute è quindi bene imparare a leggere l'INCI dei cosmetici, oppure utilizzare una delle tante applicazioni per smartphone dedicate.

Perriconoscere a colpo d'occhio se un prodotto è sicuro, ecco un elenco con i principali ingredienti da evitare: