Primo soccorso antisoffocamento: i corsi itineranti della Battaglia di Andrea

Le manovre di disostruzione consentono di salvare la vita a chi ha le vie aeree ostruite in maniera parziale o completa per aver ingerito o inalato oggetti o alimenti. I bambini sono più esposti a questi incidenti, sia per l'abitudine di portare ogni oggetto alla bocca, sia per l'immaturità dei meccanismi di coordinazione, sia per il diametro - ridotto - delle vie aeree. In età pediatrica il soffocamento da ingestione o inalazione di oggetti come caramelle, chicchi d'uva, pomodorini, monete, pezzi di giocattoli etc. è perciò, purtroppo, abbastanza frequente, soprattutto nella fascia di età tra 6 mesi e 3 anni. Le conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree possono essere gravi, con danni permanenti alla sfera cognitiva e motoria, o fatali. Per genitori e care giver è dunque fondamentale saper intervenire in maniera appropriata. Per questo motivo l'Associazione la Battaglia di Andrea ha organizzato, in collaborazione con la Protezione Civile Le Aquile di Casoria ODV, uno specifico corso di di primo soccorso e disostruzione che ieri ha portato all'istituto comprensivo S. Quasimodo di Crispano. Le lezioni erano dirette alle docenti di sostegno e prevalenti. "Stimiamo molto la dirigente dell'Istituto Quasimodo di Crispano Gilberta Materazzo- ha detto Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - sicuramente torneremo con altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione".