Dario Sansone (Foja) e Maria Teresa Palladino (Comicon) al Policlinico Federico II: "Nunnè ancora fernuta"

In occasione della 26ma edizione della Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti organizzata dal Ministero della Salute assieme al Centro nazionale trapianti e alle associazioni nazionali di settore, con il sostegno e la collaborazione di enti e istituzioni, lo Sportello amico trapianti dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli aderisce all’iniziativa ed organizza per questo giovedì, 13 aprile, dalle ore 9.30 alle 13.00, nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore”, “Nunnè ancora fernuta”. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con due partner d’eccezione: la Scuola Italiana di Comics, con la presenza di Maria Teresa Palladino che ha ideato l’immagine dell’evento, e la voce del gruppo musicale Foja Dario Sansone.

L’incontro, che ha il patrocinio del CRT Campania, intende essere un’occasione di discussione e di approfondimento sul tema della donazione degli organi e, in particolare, un’opportunità per sensibilizzare i più giovani. Per i saluti istituzionali interverranno: Giuseppe Longo ed Anna Borrelli, direttore generale e direttore sanitario dell’AOU Federico II; Maria Triassi presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università federiciana; Antonio Corcione, coordinatore CRT Campania; Giovanni Domenico De Palma, direttore del DAI di Chirurgia Generale, dei Trapianti e Gastroenterologia dell’Azienda; Giuseppe Servillo, direttore del DAI di Anestesia, Nefrologia, Chirurgie Specialistiche, Cure Intensive e del Dolore; Roberto Ivan Troisi, responsabile del Programma Trapianti dell’Azienda; Valeria Russo, studentessa in Medicina e membro ASMED