Come truccarsi con lo scotch: l'ultima moda in fatto di make-up

Tra gli innumerevoli utilizzi dello scotch ce n'è anche uno che ti sorprenderà: il nastro adesivo è infatti tra i migliori supporti per un makeup perfetto e senza sbavature.

Come utilizzare lo scotch per il makeup

Dovendo venire a contatto con la pelle del viso, è preferibile scegliere un tipo di scotch morbido e non a tenuta forte. Il più adatto per il make-up è sicuramente il nastro adesivo utilizzato dagli architetti, realizzato con una carta e un collante molto delicati. E' comunque possibile utilizzare qualsiasi tipo di scotch: basterà attaccarlo e staccarlo per un po' di volte su una superficie liscia e pulitissima, in modo da rendere l'adesivo meno resistente.

Applicare l’eyeliner alla pefezione

Lo scotch è un validissimo alleato per realizzare linee perfettamente diritte, soprattutto per chi non ha molta manualità con l'eyeliner.

Come fare: applica due strisce di scotch ai lati degli occhi, partendo dall’angolo esterno della palpebra verso la tempia e seguendo l’angolazione che si intende dare all'eyeliner. Applica quindi accuratamente il prodotto con il pennellino. Attendi qualche secondo e rimuovi lo scotch lentamente e delicatamente.

Per un trucco più deciso ed evidente, applica due piccoli pezzi di scotch per ogni occhio in modo da creare un piccolo spazio triangolare: “riempilo” con l’eyeliner per occhi da Cleopatra.

Realizzare uno smokey eyes veloce e impeccabile

Applica una striscia di scotch per ogni occhio, facendo attenzione che le strisce siano perfettamente simmetriche tra loro, così da ottenere un trucco bilanciato: partendo dal lato esterno dell’occhio, applica lo scotch diagonalmente sopra la linea degli zigomi e il più possibile vicino all’angolo esterno occhio. Poi, procedi con l’ombretto per dar vita ad uno smokey eyes ben sfumato verso le tempie.

Una volta rimosso lo scotch, vedrai una sfumatura perfettamente lineare nella parte inferiore dell’occhio, che esalterà lo sguardo e farà apparire gli occhi più lunghi e profondi.

Eliminare il trucco in eccesso

Durante il make-up è facile sbagliare. Soprattutto quando si cerca di realizzare un trucco occhi molto elaborato. E non c'è nulla di più brutto di macchie di colore o sbavature oppure del glitter che dall'occhio vola ovunque impastricciando viso e naso.

In questi casi, lo scotch si rivela un alleato fondamentale per salvare il risultato finale del nostro make-up. Basterà applicarne una striscia sulle zone da cui vogliamo rimuovere il prodotto in eccesso: il pigmento o il glitter aderirà all’adesivo dello scotch e ci aiuterà a liberarci rapidamente delle macchie e degli errori.

Pulire velocemente i pennelli

I pennelli sono strumenti essenziali, sia per applicare il trucco di tutti i giorni che per realizzare makeup elaborati. Tuttavia, può capitare di non avere a disposizione abbastanza pennelli per applicare prodotti di colori diversi, come si fa spesso nel caso degli ombretti, oppure di truccarsi fuori casa, senza la possibilità di lavare i pennelli dopo l’uso per poi applicare un colore più chiaro.

Per ovviare a questi problemi basterà mettere in borsetta o avere sempre a disposizione dello scotch biadesivo. Applicane un piccolo pezzo sul dorso della mano, staccando la pellicola protettiva superiore, poi passa rapidamente la punta del pennello sullo scotch: in questo modo, il colore depositato sulle setole si staccherà, rimanendo appiccicato all’adesivo e dando la possibilità di riutilizzare il pennello con un colore differente senza perdere tempo!

Eliminare le sbavature dello smalto

Applicare lo smalto in modo impeccabile non è affatto facile: richiede manualità, concentrazione e mani ferme. Le appassionate di manicure a nail art, infatti, sanno bene quanto può essere frustrante rovinare un lavoro ben fatto a causa di una piccola sbavatura, e dover ricominciare tutto d’accapo.

Con lo scotch, tuttavia, è possibile risolvere questo antipaticissimo problema: basterà realizzare dei piccoli stencil adesivi da applicare lungo il contorno delle unghie, così da “guidare” il pennellino ed evitare imperfezioni delle linee, sbavature e schizzi.