Quanti anni ti fa guadagnare smettere di fumare: il calcolo

E' risaputo che il fumo di sigaretta è responsabile del 50% di tutti i decessi evitabili tra i fumatori, di cui la metà per malattie cardiovascolari. Non è invece altrettanto noto quanta vita faccia guadagnare smettere di fumare. A quantificare l'altra faccia della medaglia, in fatto di fumo, ci ha pensato una ricerca condotta dagli esperti dell'Amsterdam University Medical Centre, presentata al Congresso della Società Europea di Cardiologia.

Lo studio

Gli esperti hanno individuato un campione di 989 fumatori, per il 23% donne, dai 45 anni a salire (età media del campione 60 anni), che avevano continuato a fumare nei sei mesi successivi ad un infarto o intervento per l'impianto di stent o bypass. Tutti i pazienti erano in trattamento clinico preventivo (antiaggreganti, farmaci per regolare la pressione e statine).

Il calcolo

I ricercatori hanno utilizzato un modello matematico previsionale per stimare il guadagno in termini di anni di vita in salute: ne è emerso che dire addio alle sigarette consente ai pazienti di guadagnare 4,81 anni senza ulteriori problemi cardiaci, che aumentano a 4,83 assumendo i vari farmaci anticoagulanti, regolatori di pressione e statine.

Smettere di fumare è quindi essenziale per aggiungere anni in salute alla propria vita. E non solo in termini di problemi cardiovascolari. La ricerca, infatti, non considera gli ulteriori benefici - che pure ci sono e sono rilevanti - per malattie respiratorie e rischio di cancro.