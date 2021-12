Ecco il più bel Calendario dell'Avvento: non costa nulla. Possiamo averne tutti uno. E fa bene alla salute

Un gesto gentile al giorno per tutto il mese di dicembre: è la proposta che in occasione delle festività natalizie viene nuovamente lanciata dal Movimento Mezzopieno, che in Italia coinvolge circa 30mila persone tra giornalisti, insegnanti, ricercatori, artisti, cittadini e anche associazioni, aziende, scuole, per diffondere positività e non smettere di credere negli esseri umani. E se è vero che per riconciliarci con noi stessi e il mondo è sufficiente anche un solo, piccolo gesto gentile al giorno, per chi non sa proprio come fare, ecco il “Calendario della Gentilezza”, versione alternativa del classico e commerciale calendario dell’Avvento, in cui ogni giorno è caratterizzato da un impegno personale per esprimere il meglio di sé e degli altri semplicemente riuscendo ad essere "gentili" perché, come spiega il Movimento "La gentilezza è la risposta di gratitudine per il mondo. È ciò che può tirare fuori il meglio degli altri e anche di noi stessi".

Il calendario della gentilezza

Il calendario della Gentilezza non si ferma al 25 dicembre, con la consegna dei doni, ma arriva fino al 31 dicembre, per guardare con più speranza e consapevolezza all'anno nuovo. E' organizzato per affrontare 31 passi di gentilezza, uno per ogni giorno del mese, nei suoi tre ambiti di applicazione principali: la gentilezza verso gli altri, la gentilezza verso il mondo e la gentilezza verso sé stessi:

1 Decidi di dedicare un mese alla gentilezza

2 Metti un capo che non indossavi da tanto tempo

3 Leggi un brano che parli di amicizia e condividilo

4 Fai una cosa per qualcuno che non saprà mai che l’hai fatta

5 Scrivi tre cose per cui sei grato oggi

6 Soffermati a contemplare il luogo in cui ti trovi

7 Coinvolgi qualcuno nel tuo mese della gentilezza

8 Parla con un bambino

9 Chiama una persona che non senti da molto tempo

10 Cucina il tuo piatto preferito e donalo ad un tuo vicino

11 Scrivi un biglietto ad una persona che ti ha trattato bene

12 Pensa al posto più bello del mondo e ringrazia

13 Abbandona un vizio che ti fa male

14 Alzati presto per contemplare il giorno che nasce

15 Recupera un vecchio oggetto che volevi buttare

16 Condividi una tua vecchia foto

17 Di ti voglio bene ad una persona a cui non lo hai mai detto

18 Silenzia il cellulare per tutto il giorno

19 Chiedi ad un anziano di raccontarti la sua storia

20 Ascolta una persona senza interrompere

21 Condividi una buona notizia con i tuoi amici

22 Stai in silenzio ad ascoltare il rumore del mondo attorno

23 Attacca alla porta un elenco di cose per cui val la pena vivere

24 Realizza un’opera con le tue mani e donala

25 Dedica un pensiero a chi ti ha permesso di essere dove sei

26 Fai un piccolo regalo a una persona che non se lo aspetta

27 Chiedi scusa a qualcuno a cui hai fatto un torto

28 Passa la serata a guardare un’opera d’arte

29 Cerca un pregio in una persona che mal sopporti

30 Ringrazia chi ti ha mostrato gentilezza

31 Lascia un segno per ricordare questo mese di gentilezza