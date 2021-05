Unghie finte: come sceglierle, applicarle e toglierle da soli

Le unghie finte sono la soluzione ideale per chi ama avere sempre unghie lunghe e curate. Infatti

sono facili e veloci da applicare anche da soli

costano poco

si possono riutilizzare

non danneggiano le unghie naturali

possono essere cambiarte anche tutti i giorni

sono un ottimo alleato per chi vuole smettere di mangiarsi le unghie.

Unghie finte: come sceglierle

Generalmente realizzate in plastica, possono essere di due tipi:

adesive , decisamente facili e veloci da applicare,

con colla, un po' più complicate in fase di applicazione ma molto più durature.

E' bene precisare che le unghie finte non sono nocive per le unghie naturali, si possono riutilizzare molte volte e sono disponibili sia in versione trasparente, da personalizzare a piacimento con smalti colorati e nail art, che già colorate e decorate.

In commercio esistono numerosi kit completi e di facile utilizzo che contengono tutto il necessario per un'applicazione semplice e veloce e con diverse lunghezze e dimensioni di unghie: le unghie finte, infatti, devono adattarsi alla mano per lunghezza e larghezza, in modo da avere un aspetto naturale ma anche per non causare dolore alle dita e per durare a lungo senza rischio di perderle.

Se non fosse possibile trovare unghie finte della stessa dimensione di quelle naturali, si può comunque rimediare con una limetta, in modo da adattarle: vanno limate in larghezza prima dell'applicazione, procedendo in modo graduale, quindi in lunghezza anche dopo l'applicazione.

Come applicare le unghie finte

Prima di procedere all’applicazione delle unghie finte, sia adesive che con colla, è necessario preparare le unghie naturali:

inizia eliminando ogni residuo di smalto messo in precedenza,

immergi le mani in una bacinella con acqua tiepida per qualche minuto, così da ammorbidire unghie e cuticole

massaggia le cuticole con olio nutriente, poi spingile delicatamente indietro aiutandoti con uno spingi cuticole o con un bastoncino in legno d'arancio

rimuovi ogni residuo untuoso con un batuffolo di ovatta

fa' attenzione che le unghie siano completamente asciutte e prive di umidità.

Se hai scelto unghie finte adesive, basterà eliminare la pellicola protettiva dell’adesivo e far aderire l’unghia finta a quella naturale, poggiandola attentamente a partire dalla base ed esercitando una leggera pressione per qualche secondo.

Nel caso di unghie finte con colla, dovrai applicare al massimo un paio di gocce di colla al centro dell’unghia, per poi far aderire l’unghia finta a quella naturale, poggiandola attentamente a partire dalla base ed esercitando una leggera pressione per circa 30 secondi: fa' molta attenzione a non formare bolle d’aria.

Una volta applicate le unghie finte, sia adesive che con colla, potrai procedere a sistemarne la lunghezza con una lima e quindi passare alla loro decorazione.

Quanto durano le unghie finte

Le unghie finte sono più delicate di quelle ricostruite con gel, acrilico o fiberglass: in media

con colla durano al massimo 7 giorni,

adesive durano al massimo un paio di giorni.

Il consiglio: Per far durare più a lungo, le unghie finte evita di bagnarle troppo e di tenerle ammollo, soprattutto in acqua calda, di usare solventi e detersivi e di fare sport o lavori pesanti che possano farle "saltare".

Come rimuovere le unghie finte

Rimuovere le unghie finte è molto semplice e veloce: basta tenere le dita in acqua calda per qualche minuto, finché la colla non sarà completamente sciolta. Quindi solleva delicatamente un lato dell’unghia finta, aiutandoti con una pinza o un bastoncino, fino a che non si staccherà del tutto.

Se hai utilizzato una colla particolarmente potente, è necessario utilizza gli appositi solventi, privi di acetone: in commercio ci sono barattoli ad immersione, solventi e impacchi leva smalto che consentono una rimozione veloce senza lasciare residui.

Dopo aver rimosso le unghie finte ricorda di applicare sempre un olio o una crema nutriente sulle tue unghie naturali.

Svantaggi delle unghie finte

Le unghie finte, in realtà, hanno un unico svantaggio: durano poco.