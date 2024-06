Organo sessuale maschile: gli esercizi per aumentare potenza e tenuta

Se le performances non sono proprio il massimo in termini di tenuta e durata, migliorarle è possibile, anche senza ricorrere alla "chimica" che può presentare controindicazioni, soprattutto quando interviene sul sistema cardiovascolare.

Lo studio

Gli studiosi sono partiti da un assunto assai semplice: l'organo sessuale maschile è un muscolo e i muscoli, come è risaputo, per essere tonici e ben rispondenti vanno allenati. Ad interessarsi della questione, in particolare, un team di ricercatori svedesi del Karolinska Institutet e dell'università di Uppsala. Gli esiti dello studio sono stati pubblicati sulla rivista "Science".

Uomini e topi

I ricercatori hanno tenuto sotto stretta osservazione dei topini scoprendo che alcune cellule del tessuto connettivo, i fibroblasti, hanno una funzione fondamentale nel mediare l'erezione e ad erezioni più numerose corrisponde un aumento del numero di fibroblasti. Il meccanismo "funziona" anche all'inverso: meno erezioni significano meno fibroblasti, innescando così una sorta di circolo vizioso che progressivamente porta a sempre meno performances e sempre più di livello inferiore.

Come nei topi, i fibroblasti sono le cellule più abbondanti nel pene degli esseri umani.

L'efficacia del meccanismo

Utilizzando l'optogenetica, un metodo assolutamente affidabile di misurazione scientifica, è stato dimostrato che assorbendo il neurotrasmettitore noradrenalina, il quale determina l'allargamento dei vasi sanguigni nel pene, i fibroblasti contribuiscono in maniera decisiva a regolare il flusso sanguigno che è ciò che consente e mantiene l'erezione. L'efficacia del meccanismo dipende dal numero di fibroblasti, e il numero di fibroblasti dipende dalla frequenza delle erezioni.

La conclusione deduttiva è semplice: in pratica, più si pratica sesso, più si produrranno fibroblasti più si potrà fare sesso. Per aumentare tenuta e durata, quindi, occorre fare più sesso che è indispensabile per mantenere a lungo ed efficiente la funzione erettile. Meno ci si allenerà peggiori saranno gli esiti fini al pensionamento dell'organo.