Moda: 5 tendenze che ti lasceranno a bocca aperta

Dalle passarelle più trendy del mondo e, soprattutto, dai più sequiti "opinion leader" del glamour arrivano 5 nuove tendenze in fatto di bellezza che stanno facendo molto discutere. Contro un mercato dei cosmetici come anche della dermatologia e chirurgia estetica che vuole tutti sempre giovani, "stirati" e in buona misura "omologati", infatti, ecco arrivare prepotente l'immagine vincente di persone che hanno il coraggio di accettare se stesse con i segni e i colori dell'età, anche se questo non significa trascuratezza, anzi!

Abiby, in particolare, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty e leader italiano nel settore delle beauty box in abbonamento, ha individuato le 5 nuove tendenze beauty che, superando preconcetti e pregiudizi, raccontano il nuovo modo di vivere la bellezza: senza limiti e senza imposizioni, nel rispetto dell’ambiente e della persona. E infatti dedica la sua box del mese di ottobre, “Freak N’ Chic”, proprio a questo cambiamento e a tutte quelle persone che amano sentirsi se stesse, con il giusto orgoglio di essere semplicemente uniche, indipendentemente da genere, sesso o etnia

Le nuove tendenze beauty

Unconventional skincare

Sta aumentando vertiginosamente la richiesta di skincare concentrata su formule - cosmetiche o cosmeceutiche, cioè di cosmesi farmaceutica - prive di fragranze, dalle texture che cambiano a contatto con la pelle .

The grey hair revolution

Sono sempre di più le donne - star del cinema o della musica, trend setter o protagoniste dell'economia o della politica - che scelgono di lasciar crescere i loro capelli grigi, senza tingerli: la tinta naturale dei capelli è una scelta che consente di abbattere diktat impossibili, che pretendono la donna ma anche l'uomo sempre giovane, contro natura.

Il consiglio in più: i capelli bianchi o grigi contengono una percentuale ridotta di melanina e spesso risultano più secchi e crespi. Per questo è fondamentale prendersene cura con prodotti idratanti e nutrient che rendono i capelli lucidi e sani.

Genderless nail art

La manicure non è solo un modo per prendersi cura delle mani, ma anche un’estensione del proprio look che va ad affiancare sia l’abbigliamento che il make up. Se negli anni Settanta, nel mondo maschile, lo smalto e la nail art erano prerogativa degli artisti più ribelli, oggi è diventato un modo per esprimere la propria personalità senza distinzione di genere e senza limitazioni, un trend che sta superando tutti i preconcetti e sta dando vita a nuove forme d’arte.

Solido è meglio

Tra le tendenze che stanno rivoluzionando il mondo beauty ci sono i prodotti solidi: shampoo, balsamo, scrub e detergenti viso, tutte soluzioni che riducono notevolmente l’uso della plastica.

Make up inclusivo

Il make up, in tutte le sfaccettature del termine, non dovrebbe essere soggetto a limitazione di genere ma essere un mezzo di espressione per raccontare sé stessi e il proprio stile. Questa tendenza sta facendosi sempre più strada, sdoganando l’uso del trucco, dal fondotinta al lip gloss, anche tra gli uomini, e presentando una sempre maggior varietà di tinte e colorazioni.