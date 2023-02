Cicatrice alla francese: la nuova assurda moda degli adolescenti

L'allarme è stato lanciato in Italia da due scuole di Bologna, ma è stato subito chiaro che si tratta di un fenomeno dilagante, vista l'attenzione - in termini di visualizzazioni - dei vari tutorial e demo su Tiktok: la "cicatrice alla francese" è una pratica di autolesionismo consistente nel procurarsi uno o più lividi sul viso auto infliggendosi dei forti pizzichi. Il segno resta per diversi giorni.

A capire che non si trattava di caso o coincidenza sono stati gli insegnanti di due scuole bolognesi che in principio hanno ipotizzato ad atti di bullismo e poi hanno capito di cosa si trattava davvero e lanciato l'allarme a genitori ed educatori, chiedendo di prestare attenzione a ragazzini con il volto segnato da lividure e tumefazioni.

Autolesionismo e adolescenza

Glipsicologi avvertono che in adolescenza le pratiche autolesionistiche costituiscono tentativi - inefficaci - di autocontrollo per gestire lo stress e, quindi, esprimono disagio: la sofferenza fisica, in pratica, distrae dal malessere interno. Quando invece diventa moda, costituisce segno di appartenenza a gruppi o dimostrazione malsana. In ogni caso è importante prestare attenzione ai comportamenti dei ragazzini, parlare e chiedere aiuto rivolgendosi a specialisti