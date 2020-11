Cute grassa e punte secche? Ecco come salvare i tuoi capelli senza tagliarli

I capelli "misti" si caratterizzano per la presenza di una cute grassa e untuosa, spesso accompagnata da prurito e forfora, e punte secche e sfibrate. Ridare a questi capelli un aspetto sano non è una missione impossibile se si segue la hair care routine adatta.

Le cause dei capelli misti

I capelli misti sono solitamente legati a fattori ormonali e/o genetici e all'utilizzo di prodotti e trattamenti aggressivi che determinano una iperproduzione di sebo, componente principale del film idrolipidico che protegge la cute e i capelli dalle aggressioni.

Capelli sfibrati e fragili e punte secche sono invece solitamente dovuti all'utilizzo di prodotti e trattamenti aggressivi, come lavaggi frequenti o phon troppo caldo e ravvicinato, continue piastre liscianti, tinture o decolorazioni e permanenti con prodotti non adatti.

I rimedi per trattare i capelli misti

Per trattare i capelli misti è innanzitutto necessario utilizzare i prodotti giusti. Non meno importante, quindi, è assumere sane abitudini nella hair care routine.

Lo shampoo: decisamente da utilizzare uno shampoo riequilibrante, capace di contrastare il problema delle radici grasse al tempo stesso idratando e proteggendo le lunghezze dei capelli. Questi shampoo, infatti, contengono ingredienti dermopurificanti, astringenti e sebo-normalizzanti che contribuiscono a regolare la produzione di sebo pulendo accuratamente cute e capelli senza danneggiarne il film idrolipidico. Gli agenti idratanti ed emollienti di cui sono arricchiti aiutano inoltre a riparare i capelli danneggiati e a restituire elasticità e morbidezza.

Il balsamo: dopo lo shampoo è necessario applicare un balsamo idratante e riparatore. Il prodotto va applicato esclusivamente solo sulle lunghezze e sulle punte, in modo da non appesantire le radici. Almeno una volta a settimana è inoltre consigliabile un doppio trattamento con una maschera ristrutturante su punte e lunghezze ed una maschera astringente e purificante sulle radici.

I consigli in più

Ricorda di applicare lo shampoo sempre in modiche quantità, diluendolo, e massaggia in modo delicato il cuoio capelluto.

I capelli vanno sempre tamponati delicatamente con l’asciugamano, senza strofinare, lasciandoli asciugare all’aria quando possibile, o comunque evitando di usare il phon a temperature troppo alte e a distanza ravvicinata, applicando eventualmente un prodotto termoprotettore.

Di tanto in tanto, per evitare lavaggi troppo frequenti, puoi optare anche per uno shampoo secco: spruzzato o spolverato solo sulle radici, assorbe sebo e impurità in eccesso, lasciando i capelli morbidi e luminosi.