Come combattere l'acne: gli esperti dai giovani per chiarire dubbi e fornire informazioni corrette

Con il contributo non condizionante di Pierre Fabre Dermatologie, l’Unità Operativa clinica di Dermatologia federiciana, diretta dalla Prof. Gabriella Fabbrocini, questo venerdì, 22 ottobre, organizza un doppio appuntamento di medicina di prossimità per i giovani di Napoli con visite gratuite, consulenze e informazioni su una delle patologie dermatologiche più diffuse e più temute: l’acne.

Acne e giovani

“L’Acne è una patologia cronica che colpisce circa l’85% degli adolescenti ma non risparmia gli adulti, con conseguenze spesso fortemente invalidanti sul piano emotivo e relazionale – spiega la Prof. Fabbrocini - La terapia, possibile e con ottimi risultati, richiede il rispetto di precise regole di skin care e beauty routine e, soprattutto, rigorosi protocolli terapeutici in base alla gravità delle manifestazioni”.

Gli esperti della Dermatologia federiciana saranno così sul campo, in alcuni dei luoghi più frequentati dai teens, per rispondere a domande, chiarire dubbi, spazzare via vecchi luoghi comuni spesso dalle conseguenze controproducenti e dare i migliori consigli su come affrontare l’acne, dalla dieta alle abitudini quotidiane alle cure specialistiche effettuate da esperti anche grazie alla distribuzione di brochure di facile consultazione e comprensione.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti, per ottobre, sono questo venerdì (22 ottobre) a

Ponticelli , Centro Sportivo Molinari (ore 16-17.30)

, Centro Sportivo Molinari (ore 16-17.30) Afragola, l'I.T.I. Dalla Chiesa (ore 11-13.30)

Nel team di specialisti, coordinato dalla Prof. Fabbrocini e il project management della dott.ssa Serena Poggi, la dott. Maria Carmela Annunziata, dirigente medico – dermatologia – Federico II e la psicoterapeuta Andreana Pettrone