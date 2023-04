Boulder: a Pompei sfida aperta a tutti

Aperta a giugno dello scorso anno a Pompei,140mq di pareti e predisposizione per i "tessuti aerei", è una delle più nuove palestre dell'area metropolitana dedicata all'arrampicata sportiva. Con l'obiettivo di far conoscere da vicino una disciplina fantastica, che insegna a sfidare i propri limiti e a fare squadra fidandosi, la Spartan Climbing Wall presso la Agogè CrossFit & MMA lancia adesso la prima gara open - a curiosi, principianti e atleti - di Boulder che, con Speed (Velocità) e Lead (Difficoltà) costituisce una delle discipline in cui l'arrampicata sportiva si articola.

Come si vince un Boulder

Chi pratica questo sport spiega che il Boulder è la specialità più coinvolgente: la salita si effettua su strutture di massimo 4 metri di altezza chiamate appunto boulder o blocchi o "problemi", senza corda, con la sicurezza di materassi a protezione. L’obiettivo è arrivare in cima a tutti i blocchi del percorso con il minor numero di tentativi. Per scalare ogni blocco c'è un limite di tempo di 5 minuti nel corso del quale i climbers possono provare diversi approcci per arrivare in cima a un percorso usando combinazioni di mani e\o piedi.

Il boulder si considera risolto quando l'ultima presa viene afferrata con entrambe le mani.

La prima gara boulder della Spartan si svolgerà a turni: 7 i blocchi di qualificazione e 4 quelli di finale. Per ovvi motivi organizzativi, l'evento richiede una preiscrizione entro venerdì, 14 aprile, e un piccolo rimborso spese che include un kit-gara. Chi dovesse decidere all'ultimo momento sarà ammesso comunque, con una mora minima (per ulteriori info, whatsapp al 3385311226). Il fischio di inizio è previsto per le ore 11.00 in punto di domenica 16 aprile. Premiazione nel pomeriggio