Le zucchine proteggono cuore e intestino: tutti i benefici di questo Superfood

Le zucchine sono uno dei prodotti dell’orto più salutari che si possono mangiare. E’ il frutto della specie Cucurbita pepo, ed appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee insieme a cetriolo, zucca, melone, cocomero. Ha origini americane, proviene in dal Centro e Sudamerica. Tuttavia, dopo il ‘500 furono importate in Europa diffondendosi velocemente. Oggi rappresentano uno dei cibi più consumati a livello globale, con l’Italia uno dei maggiori produttori.

Le tipologie di zucchine

Ne esistono diverse varianti, ciascuna con caratteristiche molto diverse. Le più comuni sono quelle lunghe, di colore verde scure, con diametro ridotto e varie striature. Poi ci sono le zucchine tonde a forma sferica, di colore verde (giallognolo), usate spesso per i ripieni. Le zucchine patissone di forma ovale e dal sapore molto intenso. E per finire le zucchine eccentriche con forma irregolare e molto rugose. In Italia distinguiamo due tipologie principali di zucchine: quelle chiare e quelle scure. Questo ortaggio, oltre ad essere ideale per chi sta seguendo una dieta ipocalorica (100 gr contiene solo 17 kcl) è anche ricco di numerose proprietà benefiche. Scopriamole insieme al nutrizionista Marty Fierro.

I Benefici delle zucchine

La zucchina, essendo costituita al 95% da acqua e da un buon contenuto di sali minerali (quali potassio, ferro, rame, magnesio, fosforo, sodio, zinco), risulta particolarmente idratante e rimineralizzante, oltre che altamente digeribile. Il potassio in particolare fa da toccasana per il cuore e aiuta a combattere ipertensione e spossatezza. Ha un indice glicemico molto basso, e, svolgendo una buona azione diuretica , risulta molto utile per combattere ritenzione idrica e cellulite. Abbonda di vitamina A, che protegge occhi e pelle, e di vitamine del gruppo B e C, utili per rafforzare il sistema immunitario e per facilitare l’assorbimento del ferro. La vitamina B9 (acido folico), in particolare, è fondamentale nei processi di sintesi dell’emoglobina e per il corretto sviluppo e funzionamento del sistema nervoso. La vitamina B9 è, inoltre, capace di ridurre i livelli di omocisteina, un amminoacido presente nel sangue che può aumentare, quando in eccesso, il rischio di malattie cardiovascolari. Grazie all’apporto di queste vitamine, le zucchine contrastano i segni di stanchezza, spossatezza, dolori muscolari o infiammazioni articolari, e più efficacemente le influenze stagionali.

La zucchina è anche ricca di antiossidanti naturali, come i carotenoidi e la luteina che combattono l’azione dei radicali liberi, proteggendo il nostro corpo dall’invecchiamento, e i tocoferoli, che riducono sensibilmente i danni provocati dal diabete e contrastano l’insorgere di questa patologia. La zucchina, infine, è verdura in grado di favorire il relax e il riposo notturno. Il consumo non presenta alcuna controindicazione specifica, a meno che non si abbia un’intolleranza all'ortaggio.