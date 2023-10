Zucca, quali varietà possiamo mangiare con la buccia?

Con la sua caratteristica polpa colore arancio e il suo sapore vellutato, la zucca è una bontà autunnale senza eguali. Frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, viene raccolta da Settembre a Novembre. Oltre ad essere poverissima di calorie, quindi un alimento ideale per chi segue diete dimagranti, è ricca di nutrienti ed effetti benefici per la salute.

Da quella lunga a quella tonda, da quella gialla a quella verde, le varietà di zucca sono tantissime, ciascuna con caratteristiche proprie. Alcune delle quali possono essere consumate senza sbucciarle. Siamo abituati a gettar via la buccia della zucca perché dura e non commestibile, ma quella di alcune varietà puo' essere cucinata in ricette sfiziose, sia dolci che salate. Insieme alla nutrizionista Daniela Vitiello vediamo di quali "zucche" possiamo consumare con tutta la buccia.

Dott.ssa Vitiello, è sempre necessario sbucciare la zucca prima di cucinarla?

"No, non sempre. Dipende dalla varietà della zucca e dal piatto che vogliamo preparare. La buccia della zucca è edibile ed è anche ricca di proprietà nutritive. Ha, infatti, proprietà antivirali e antifungine, oltre a contenere fibre, vitamine (C, B e betacarotene) e sali minerali (soprattutto calcio, fosforo, magnesio, potassio, selenio e zinco)".

Quali varietà di zucca si possono mangiare con la buccia e quali no?

“ZUCCA HOKKAIDO, nota anche come zucca Potimarron Red Kuri o zucca castagna. E' una varietà di origini giapponesi. Ha un sapore dolciastro che ricorda un po' quello delle castagne. Di questa varietà possiamo cucinare la buccia proprio come facciamo con la polpa. Rispetto ad altre varietà, questa zucca castagna è povera di acqua ma ricca di fibre e vitamine, oltre ad essere una buona fonte di sali minerali, come ferro, calcio e potassio. La buccia è di colore arancio come la polpa, è sottile e completamente commestibile. Basterà tagliarla a cubetti oa fette, condirla con un filo d'olio e un pizzico di sale. E'ttima anche ripiena, privata dei semi e poi farcita con carne o formaggio.

ZUCCA DELICA, caratterizzata da una forma tonda. Questa varietà presenta una buccia sottile e di colore verde scuro perfettamente commestibile, una polpa giallo-arancio e un sapore dolcissimo. È ricca di sali minerali e di acqua, per questo diuretica, oltre ad essere un'ottima fonte di fibre utili per la regolarità intestinale. Di questa zucca non si consuma solo la polpa ma anche la buccia, i semi, i fiori, le foglie e perfino le infiorescenze. Ottima per vellutate e zuppe o paste fresche, la Delica viene spesso utilizzata per la preparazione degli gnocchi, focacce o creme dolci. Inoltre, i semi possono essere tostati in forno o in padella e sono degli ottimi snack.

ZUCCA VIOLINA, nota anche come zucca Butternut, e caratterizzata da una forma allungata che ricorda proprio quella di un violino. Di questa varietà si possono consumare non solo la polpa ei semi ma anche la buccia liscia e sottilissima, di colore arancione chiaro. Questa varietà, tipicamente invernale, è ricca di sostanze antiossidanti (vanta infatti proprietà antinfiammatorie), vitamine e sali minerali, oltre ad essere è un'ottima fonte di fibre. La Violina ha un sapore dolce, aromatico e un retrogusto di nocciola che la rende ideale nella preparazione di dolci, confetture o in abbinamento a piatti salati.

ZUCCA MANTOVANA, nota anche come "Cappello del Prete". E' una varietà antica che, in alcuni casi, presenta una buccia edibile e commestibile. Per essere cucinata, la buccia deve presentarsi sottile e non trattata chimicamente. Ha una polpa dolce e buccia verdastra. Viene usata come farcitura per paste fresche e tortelli. La buccia della Mantovana è ottima al forno".

Come cucinare la buccia della zucca?

"Con la buccia della zucca si possono preparare delle squisite Chips. Si tagliano a listarelle le bucce di zucca lasciando un pò di polpa; si aggiungono le spezie a piacere come paprika e origano, un filo di olio, e si cuociono in forno a 180 ° per 20 minuti".

Quali sono le altre parti della zucca commestibili?