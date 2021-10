Zucca, perché fa così bene: quali sono i benefici e come cucinarla

Con il suo caratteristico colore arancio e il suo sapore vellutato, la zucca è una bontà autunnale senza pari. Frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, di cui ne esistono molte varietà, viene raccolta da Settembre a Novembre. Oltre ad essere poverissima di calorie, quindi un alimento ideale per chi segue diete dimagranti, è ricca di nutrienti ed effetti benefici per la salute. Scopriamo insieme al nutrizionista, il dott. Marty Fierro ,quali sono i suoi effetti benefici e qualche ricetta light per gustarla.

Proprietà e benefici della zucca:

Protegge e nutre unghie e capelli;

Combatte ansia e insonnia;

E' indicato per i diabetici perchè è in grado di controllare il metabolismo degli zuccheri;

Ricca di magnesio, è ottima per gli sportivi;

essendo ricca di antiossidanti, riduce il rischio di molte malattie croniche, come quelle cardiovascolari;

Essendo ricca di vitamiana A, favorisce la salute degli occhi e una buona vista;

La vitamina C, vitamina E e i folati, in esso contenuti, potenziano il sistema immunitario;

Ricette light con la zucca:

La zucca è un alimento molto versatile che può essere utilizzato come ingrediente principale di molti piatti sia dolci che salati. Ecco alcune ricette consigliate dal dott. Marty Fierro.

1) Zucca al forno gratinata

Ingredienti:

mezza zucca

olio

sale

pepe

rosmarino

Procediemento:

Tagliate a metà la zucca, eliminate i semi all’interno e tagliatela a fette (non troppo spesse). Spennellate ogni fetta con 1-2 cucchiai d’olio e adagiatele una vicino all’altra su una teglia da forno ricoperta con carta da forno. Salate e pepate e cospargete la zucca con aghi di rosmarino. Infornate la zucca e fate cuocere per circa 30-35 minuti. Rigirate le fette di zucca dopo circa 15 minuti di cottura.

2)Vellutata di Zucca

Ingredienti:

700 g zucca già pulita

2 patate

250 g cannellini (già lessati)

1 cipolla

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

acqua bollente o brodo vegetale

Procedimento:

Sbuccia le patate e tagliale a cubetti, taglia a cubetti anche la zucca. Fai imbiondire in una pentola con olio extra vergine d’oliva la cipolla tagliata a fettine sottili e poi versa le patate e la zucca, salta per qualche minuto, aggiusta di sale e pepe. Aggiungi l’acqua bollente o il brodo vegetale necessari a coprire le verdure e lascia cuocere a fiamma media.

3) Polpette di zucca

Ingredienti:

zucca

1 uovo

30 g parmigiano grattugiato

60 g pangrattato

2 pizzichi sale

1 pizzico curry

1 spicchio noce moscata

1 pizzico salvia

Procedimento:

Per prima cosa cucinare la zucca, potete farlo anche in anticipo, addirittura il giorno prima se volete, basta porre la zucca privata della buccia e tagliata a fette non troppo spesse nella placca rivestita con la carta forno, non avrà bisogno di nessun tipo di condimento, cucinerà in 20 minuti circa a 180 gradi. Per verificare la cottura basterà punzecchiarla con i rebbi di una forchetta, se è tenera potrete sfornarla, altrimenti lasciatela qualche minuto in più. Fatto ciò ponetela in una ciotola e schiacciatela con una forchetta, unite 30 gr. di parmigiano grattugiato, due piccole prese di sale, un pizzico di noce moscata, il curry e un pochino di salvia, mescolate velocemente ed aggiungete anche l’uovo, mescolate nuovamente, ed infine amalgamate anche 60 gr. di pangrattato. Preriscaldate il forno a 200°, foderate una teglia con la carta forno. Formate le polpette, ripassatele nel pangrattato e adagiatele nella teglia, cospargete la superficie con un filo d’olio, e mettete in forno a 200° per 15-20 minuti al massimo.