Zolfo, quali sono i benefici e in quali alimenti si trova

Sebbene sia spesso messo in secondo piano rispetto a calcio, zinco o magnesio, lo zolfo è un minerale altrettanto importante per il corretto funzionamento del nostro metabolismo. È un elemento molto abbondante nell'organismo, pertanto è considerato un macroelemento, ovvero un elemento di cui il nostro corpo necessita in grande quantità. Sin dall'antica Roma sono consigliati bagni termali in acque sulfuree, unguenti, lozioni o creme a base di zolfo, come rimedio anti-invecchiamento ma anche per risolvere dolori articolari, o problemi come psoriasi, eczema e dermatite. Lo zolfo è infatti considerato il minerale della bellezza grazie al suo effetto benefico su cartilagini, pelle, unghie e capelli. È presente in atmosfera, soprattutto nei terreni di coltivazione, motivo per il quale troviamo questo minerale in moltissimi vegetali. Ma sono soprattutto i cibi ricchi di proteine ??a contenerlo. Insieme alla nutrizionista Daniela Vitiello, scopriamo quali sono tutti i benefici dello zolfo e in quali alimenti è contenuto.

“Negli alimenti – spiega a NapoliToday la dott.ssa Vitiello -, lo zolfo è presente in due amminoacidi importanti detti “amminoacidi solforati” che sono la metionina e la cisteina. È coinvolto in moltissime reazioni biochimiche del nostro organismo, fungendo da “ponte” tra due proteine ??(legame disolfuro), nella sintesi proteica, nella sintesi e riparazione del DNA. Insomma, è un elemento indispensabile per il benessere del nostro organismo".

Beneficio dello zolfo

Ha un'azione antiossidante e antinfiammatoria. È coinvolto nella sintesi del glutatione, una potente molecola antiossidante che riduce il rischio di eventi patologici. Ripara il DNA. Aiuta a mantenere integro il DNA. Eventuali danni possono generare mutazioni più o meno gravi. E' amico della pelle. Essendo componente della cheratina, rafforza unghie, capelli e pelle. Ha un'azione benefica sulla struttura muscolare. Lo zolfo, sottoforma di metilsulfonilmetano è utile per le persone che soffrono di artrosi in modo tale che possano beneficiare di meno dolori e gonfiori, e di una migliore mobilità delle articolazioni. E' amico delle vie respiratorie. Lo zolfo è presente in maggiori quantità in alcune acque termali, dette appunto sulfuree. I bagni in queste terme vengono consigliati per il trattamento di disturbi alle vie respiratorie come asma, sinusite, rinite. Anche i disturbi reumatici e le infiammazioni articolari traggono giovamento dalle cure termali, risultando notevolmente alleviati.

In quali cibi è contenuto