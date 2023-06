La storia dell'albicocca Pellecchiella del Vesuvio

La Pellecchiella è la più pregiata delle 100 varietà di Albicocche del Vesuvio, la cui area di produzione coincide con il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. Chiamata dai napoletani ‘crisommola’ (dal greco chrisomela = mela d’oro, perchè ricorda una piccola mela oblunga), si caratterizza per una pelle velluta facile da separare dalla polpa compatta e gustosa (da qui ‘pellecchiella’), per il colore tendente al giallo (le altre varietà vesuviane sono più rossastre) e per le dimensioni molto grosse. La maturazione avviene nel periodo medio-precoce, tanto che la raccolta è effettuata già a partire dalla metà del mese di giugno. Oltre al consumo diretto al consumatore, l’Albicocca Vesuviana è molto richiesta anche dall’industria di trasformazione, per la produzione di confetture, succhi, nettari, sciroppi e canditi.

Le origini dell'Albicocca Vesuviana

Il frutto nasce nella Cina sud-occidentale per poi arrivare in Asia Centrale dove fu conosciuto da Alessandro Magno. I romani lo portarono in Italia intorno al 70 a.C., ma furono gli arabi a diffonderla nel Mediterraneo. La presenza dell’albicocco alle pendici del Vesuvio è documentata già nel I° secolo d. C. negli scritti di Plinio il Vecchio, anche se le prime testimonianze certe di una coltivazione intensiva nell’area risalgono al 1583 quando Gian Battista Della Porta, scienziato napoletano, nell’opera “Suae Villae Pomarium”, divide le albicocche in due tipi: le Bericocche (con la forma tonda e la polpa molle, bianca e aderente al nocciolo) e le Chrisomele (con la polpa non aderente al nocciolo, molto colorate, e più pregiate).

La produzione delle Crisommole

Le Crisommole (il napoletano moderno ha raddoppiato la “m”) sono la tipologia più coltivata nell’area vesuviana, dove il terreno sabbioso vulcanico, ricco di minerali e di potassio, favorisce questa coltura conferendo ai frutti un sapore unico e caratteristico. Come abbiamo visto, la denominazione di "Albicocca Vesuviana" comprende ben circa 100 antiche varietà, interamente autoctone, tuttavia oggi solo una quindicina sono realmente coltivate dai contadini nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio. Alcune di queste sono state soprannominate con appellativi strani e bizzari, come: Pellecchiella, Boccuccia Liscia, Boccuccia Spinosa, Palummella, Cafona, Baracca, Setacciara, Vitillo, etc.

Il motivo di questa riduzione delle varietà coltivate è il progressivo abbandono della coltura perché non competitiva sui costi con produzioni provenienti da altri Paesi. A tal proposito Silvestro Gallipoli, agronomo dell’azienda Real Frutta di Sant’Anastasia (Napoli) ha dichiarato che "gli italiani dovrebbero sceglierla non tanto per il suo sapore, che è comunque straordinario, quanto piuttosto per quello che rappresenta per la zona del Vesuvio. Qui i produttori rimasti tutelano l'ambiente montano e coltivano in condizioni impervie per portare avanti la tradizione". "Dobbiamo cercare - ha concluso Gallipoli - di fare passare questi messaggi per evitare il rischio di una futura estinzione della sua coltivazione".