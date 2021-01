Perdere peso, vip e influencer pazzi per la Spirulina

Chili messi durante i lockdown, poi durante le feste, poi la vita casalinga dovuta a “smartworking” o – nel caso dei più giovani – della Dad. Questo non è certamente il periodo storicamente migliore per la forma fisica, e non possono non fiorire diete di ogni tipo per aiutare a ritrovare la forma migliore.

Ci sono quelle tradizionali, quelle “urto” più dure (e che avrebbero bisogno di un consulto medico per essere intraprese), e quelle decisamente innovative.

Una di queste prevede l'utilizzo della Spirulina, una sorta di alga che pare attivi il metabilismo e tenga a bada l'appetito. Sono tantissimi gli influencer e i vip che ne stanno promuovendo l'uso sui social. Anche in questo caso, l'avvertimento è d'obbligo: non è il ventre piatto o non sono le gambe toniche dei vip a giustificare l'abuso di un integratore e a sostituire il necessario parere di un medico.