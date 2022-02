Come risparmiare sul cibo senza rinunciare a nulla

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha verificato che in Italia sprechiamo ben 65 kg di cibo all’anno, molto più della media europea. Nel cestino della spazzatura finiscono soprattutto verdura, frutta, cereali e alimenti freschi.Si tratta di una pessima abitudine, peraltro molto costosa. Per rimediare, Phenix - startup "tech for good" che fa della lotta allo spreco un’azione positiva e solidale, ha messo a punto un decalogo con 10 consigli semplici da mettere in pratica ed efficaci. Eccoli:

#1 Lista della spesa "intelligente"

Non lanciatevi tra le corsie del supermercato lasciandovi guidare dalla gola o dalla fame. Effettuate prima una ricognizione accurata di quello che già avete in frigo o dispensa e segnate cosa manca. Non fate "scorte" ed evitate di comprare quantità di cibo superiori a quelle che sapete di poter consumare nel breve periodo.

#2 Data di scadenza: non è come credete

La dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” non significa che alla data indicata dovete gettare la confezione: significa solo che quell’alimento comincerà a perdere progressivamente le proprietà organolettiche (gusto, profumo, etc).

#3 Check-up del frigo

Periodicamente effettuate una buona pulizia del vostro frigorifero e congelatore e monitoratene l'efficienza: la temperatura interna deve sempre restare tra 1° e 5°. Solo così gli alimenti non deperiscono.

#4 L’ordine è tutto

Come si fa nei supermercati, cercate di disporre gli alimenti sui ripiani in base alla loro data di scadenza, mettendo avanti quelli che devono essere consumati prima. In questo modo non troverete in fondo alla dispensa o al frigo alimenti ormai da gettare.

#5 Occhio al piatto

A tavola non fatevi vincere dall’ingordigia e non mettete nel piatto quantità superiori a quuelle che siete davvero in grado di consumare. Meglio che la pietanza avanzi in teglia o in pentola, in modo da poter essere riscaldata e consumata in un secondo momento in modo igienico, ad esempio durante la pausa pranzo in ufficio, o al rientro la sera.

#6 Master chef con gli avanzi

Gli avanzi sono una delle cause principali dello spreco alimentare, eppure con un po' di fantasia costituiscono un ingrediente straordinario per nuove ricette, come del resto dimostra la cucina napoletana tradizionale, abituata a creare piatti formidabili proprio con ingredienti di recupero

#7 L'unione fa la forza

Se avete piccole quantità di un prodotto, ftrasformatele in ingredienti per una ricetta "fusion": ad esempio se formaggi o verdure non sono sufficienti per un secondo o un contorno, possono diventare il ripieno di una torta rustica o il condimento di una pasta asciutta.

#8 Condividere

Se in casa avete qualcosa che non mangerete mai, regalatela: a parenti,amici, vicini o a enti caritatevoli.

#9 Brutto ma buono

Frutta e verdura troppo mature o "toccate", possono essere ripulite e almeno in parte "salvate" .

#10 Doggy bag

Complice il delivery, ormai anche da noi è stata definitivamente sdoganata la doggy bag, e messo a tacere l'imperativo del bon ton del secolo scorso: portate a casa quel che non siete riusciti a mangiare a tavola!