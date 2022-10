Semi di zucca, quali sono i benefici e dose giornaliera raccomandata

I semi di zucca sono tra i semi oleosi più sottovalutati. Ricchi di proprietà benefiche, si possono consumare crudi oppure tostati in forno a temperatura non troppo elevata per 15-20 minuti. Sono, infatti, uno spezzafame salutare, da poter sostituire ai classici snack confezionati. Come tutti i semi oleosi, vantano numerosi benefici: proteggono il cuore e favoriscono un buon riposo notturno. Ma scopriamo insieme al dott. Marty Fierro quali sono gli altri effetti benefici e qual è la quantità giornaliera consigliate.

Le proprietà dei semi di zucca

I semi di zucca sono un'ottima fonte di:

Minerali, come zinco, magnesio, ferro, manganese, selenio;

Vitamine, come la vitamina K, C, E, e le vitamine del gruppo B;

Acidi grassi insaturi, come l'acido linolenico e gli Omega3;

Amminoacidi, come la cucurbitina e il L-triptofano.

I benefici dei semi di zucca

Nonostante le loro piccole dimensioni, i semi di zucca sono ricche di benefici. Vediamo quali:

Proteggono il cuore. Sostanze come gli steroli vegetali, il magnesio, l’acido linolenico e gli Omega 3, in esse contenuti, abbassano il livello di colesterolo cattivo nel sangue e migliorano il funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

Hanno un’azione antinfiammatoria. Grazie al buon contenuto di acido linolenico contrastano le infiammazioni cui va incontro l’organismo.

Favoriscono il sonno e migliorano l’umore. Il L-triptofano (un amminoacido simile alla serotonina, ormone del buonumore), allevia i disturbi del sonno e combatte gli stati depressivi.

Aiutano la digestione e combattono l’acidità di stomaco. Da un lato ci sono le proprietà alcalinizzanti che contrastano l'acidità di stomaco, dall'altro le vitamine del gruppo B favoriscono l’assimilazione di carboidrati e proteine.

Proteggono la prostata. I fitosteroli, lo zinco e gli Omega 3 riducono il rischio di tumori e della ipertensione prostatica benigna, inibendo la produzione di diidrotestosterone (metabolita attivo dell'ormone testosterone), che causa la proliferazione delle cellule della prostata.

Combattono la caduta dei capelli. Lo zinco e gli acidi grassi, di cui sono ricchi, rafforzano i capelli contrastandone la caduta.

Qual è la quantità raccomanda

Come tutti i semi oleosi, anche i semi di zucca sono molto calorici, per questo la dose giornaliera raccomandata è 10 g, all'incirca un cucchiaino. Tuttavia, va detto anche che, contenendo vitamina K, i semi di zucca aiutano a mantenere i livelli degli zuccheri stabili nel sangue, e quindi sono fortemente consigliati se si sta seguendo una dieta per perdere peso.

Come si mangiano

Oltre che come sano e gustoso snack (crudi o tostati), i semi di zucca possono essere consumati in svariati modi. Ad esempio, per arricchire il muesli nello yogurt al mattino, per insaporire le insalate e vellutate di verdure, oppure nell'impasto del pane e sulle focacce.