Radice di Scorzanera, migliora la circolazione e favorisce la crescita dei capelli

La scorzanera è un ortaggio poco conosciuto, ma dalle numerose proprietà. Appartiene alla famiglia delle Asteracee, di cui fanno parte anche i carciofi, il topinambur e i girasoli, ed è caratterizzata da una tipica infiorescenza che ricorda la margherita. Nel Medioevo le sue radici venivano utilizzate come antidoto contro il veleno delle vipere: il suo nome pare infatti derivi dalla parola catalana ‘escorso’, cioè vipera. Ne esistono diverse varietà, ma la più nota è la scorzonera Horticola, chiamata anche “asparago d’inverno”. Questo ortaggio è originario dell’Europa Centrale e Orientale, ma oggi viene coltivato in gran parte dell’Italia, soprattutto in Liguria e in Piemonte.

La parte commestibile della pianta sono le radici, dall'aspetto simile alle carote, ma ricoperte da una spessa e nerastra buccia, che va rimossa prima del consumo. Ha un sapore amarognolo ma gradevole, e può essere consumata a tavola in diversi modi, quasi sempre cotta. La scorzonera è un’ottima alleata della salute perché ricca di vitamine (in particolare quelle del gruppo B) e sali minerali (come ferro, manganese, fosforo, potassio e zinco), e vanta numerosi benefici per l'intero organismo. Tra questi, migliora la circolazione sanguigna, la crescita e la qualità dei capelli e favorisce la digestione. Insieme al nutrizionista Marty Fierro scopriamo tutti i benefici di questa radice e come utilizzarla in cucina.

I benefici della scorzanera

Mantiene in salute le ossa grazie al buon contenuto di sali minerali, prevenendo osteoporosi e artrite;

E’ ricca di inulina (una fibra solubile), per questo fortemente raccomandata ai diabetici e a coloro che devono perdere peso;

Favorisce la digestione e il transito intestinale, sempre grazie al contenuto di inulina (molto utile in caso di costipazione);

Fortifica il sistema immunitario, grazie alle vitamine C, A e del gruppo B;

Favorisce la diuresi, essendo ricca di potassio e povera di sodio (non solo, il suo decotto pare sia utile per combattere i problemi alle vie urinarie);

Regola la pressione arteriosa, grazie al buon contenuto di potassio e al basso contenuto di sodio, riducendo così il rischio di problemi cardiovascolari;

Migliora la circolazione, grazie alla presenza di ferro e rame;

Rafforza i capelli, e ne favorisce la crescita, grazie al suo effetto sulla circolazione e sull’ossigenazione dei tessuti;

Contrasta l’invecchiamento precoce, grazie al buon contenuto di vitamina C ed E che conferiscono a questa radice notevoli proprietà antiossidanti.

E’ un alimento energetico, quindi ideale per gli sportivi, grazie all'apporto di vitamine e oligoelementi.

Come consumarla

La scorzanera viene solitamente consumata cotta in padella oppure lessata. Avendo un sapore leggermente amaro ma gradevole, è meglio associarla ad alimenti dal sapore più delicato. E’ molto buona anche grattugiata e servita come insalata con l’aggiunta di olio, sale e limone. Questa radice è l’ingrediente ideale anche per condire risotti, piatti di pesce o piatti di carne rossa, o per ripieni di verdure. C’è anche chi la preferisce fritta: in tal caso basta lasciare le radici, pelate e tagliate a rondelle, in ammollo in acqua e limone per circa mezz’ora, dopodichè si infarinano e poi si friggono per pochi minuti.

Controindicazioni

Il consumo di scorzanera non presenta alcun tipo di controindicazione, a meno che non si è intolleranti alla radice. Se se ne consuma troppa, potrebbe essere leggermente lassativa, quindi non bisogna eccedere con le quantità, ma questa raccomandazione vale per qualsiasi alimento.