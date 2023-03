La radice di Maca fa perdere peso e aumenta il desiderio sessuale

La maca peruviana, conosciuta anche come ginseng delle Ande, è la radice di una pianta erbacea che cresce spontaneamente tra il Perù e la Bolivia. Utilizzata sin dall’antichità come alimento energetico, anti-fatica e persino afrodisiaco, viene consumata sottoforma di polvere essiccata dal sapore particolare (oscilla tra l’amaro e il piccante). La radice della maca può essere considerata un “alimento completo” perché contiene praticamente tutti i principi nutrivi più importanti per l'organismo: è una buona fonte di carboidrati e di fibre, ma contiene anche vitamine (B1, B2 e C), minerali (calcio, magnesio, potassio, iodio, ferro e selenio), alcaloidi, tannini e saponine dal potere antiossidante. Scopriamo tutti i suoi benefici insieme al nutrizionista Marty Fierro, e perché il suo consumo è raccomandato a chi è a dieta.

I benefici della radice di Maca

Fa perdere peso

Grazie al buon contenuto di fibre, la radice aumenta la velocità con cui il corpo brucia i grassi. Dunque risulta molto utile se si fatica a ridurre la quantità di cibo assunta quotidianamente.

Controlla la pressione arteriosa

Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di questa radice riduce i picchi ipertensivi, mantenendo i valori fisiologici della pressione arteriosa.

Combatte i sintomi della menopausa

La maca è un toccasana anche per chi ha qualche anno in più. Agisce sull’equilibrio ormonale che, durante la menopausa, viene alterato e favorisce l’accumulo di peso.

Migliora la resistenza sportiva

L’estratto di questa pianta viene utilizzato dagli sportivi per la sua capacità di rendere disponibili lipidi e zuccheri da trasformare in energia e favorire l'aumento della massa magra. Integratori a base di maca e ginseng, spesso usati in sinergia, migliorano la resistenza sportiva e favoriscono un recupero più veloce.

Rinforza il sistema immunitario

Grazie agli alcaloidi in essa contenuti, la maca ha un effetto sulla stimolazione del sistema immunitario. In particolare, aiuta a prevenire sia le infezioni batteriche e virali più comuni, come il raffreddore e la febbre, sia le complicazioni di queste infezioni, dovute a una scarsa efficacia del sistema immunitario.

Aumento il desiderio sessuale

Alcune ricerche hanno mostrato come il consumo di questa radice provochi un evidente aumento di volume dei testicoli e di produzione dello sperma, aumentando il desiderio sessuale e le prestazioni.

Contrasta l’affaticamento fisico e mentale

Grazie al buon contenuto di vitamine, ferro e potassio, la radice è un’efficace fonte di energia, contrastando l’affaticamento e l’astenia muscolare.

Migliora il tono dell’umore

Infine, la radice, grazie al buon contenuto di flavonoidi, agisce sulla sfera psico-emotiva, contribuendo a migliorare il tono dell’umore, e riducendo ansia e stress.

Le controindicazioni

Il consumo di 3-4 gr di polvere di maca al giorno non sembra causare effetti collaterali degni di nota. Per la presenza di iodio, però, non deve essere assunta in gravidanza, nel periodo dell’allattamento e in caso di disturbi alla tiroide. Inoltre, poiché pare che l'estratto influisca sugli ormoni estrogeni, la sua assunzione potrebbe essere controindicata in casi di tumore al seno, all'utero, all'ovaio, endometriosi e fibromi uterini.