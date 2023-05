Il rabarbaro riduce il gonfiore addominale e combatte l'herpes labiale

l rabarbaro è un pianta originaria della Cina e del Tibet, appartenente alla famiglia delle Poligoniaceae. Utilizzata già 1000 anni prima di Cristo, è sbarcata in Europa con l’inizio dei commerci internazionali, quando i popoli europei (dapprima l’Inghilterra e poi gli altri paesi occidentali) hanno iniziato ad importare dalla Cina chips essiccate di rizoma di rabarbaro (radice barbara). Rabarbaro deriva infatti dalle parole greche “ra”, che significa “pianta”, e “barbaron” che sta a indicare che questa pianta era spesso coltivata da popolazioni barbare. Sin dall’antichità il rabarbaro è conosciuto per le sue proprietà eupeptiche e benefiche sull’apparato digestivo e gastrointestinale. La pianta stimola infatti la secrezione degli enzimi dello stomaco e della bile, ed è per questo considerata un rimedio aperitivo e stomachico. In piccole quantità ha un effetto astringente, in maggiori quantità , invece, può essere usato come lassativo e regolatore intestinale. Ma scopriamo meglio i suoi benefici insieme al nutrizionista Marty Fierro.

Proprietà e benefici del rabarbaro

Le proprietà del rabarbaro sono dovute ad alcune molecole che contiene, in particolare ai sennosidi, che hanno un effetto lassativo, e all’emodina, che invece ha un effetto benefico sul tratto gastrointestinale. Ma anche all’acido gallico, che agisce positivamente sulle mucose come stomaco e intestino e anche sulla pelle. Ma vediamo nel dettaglio tutti i benefici e come viene utilizzato:

aiuta la digestione, soprattutto se consumato sottoforma di tisana;

ha un effetto depurativo;

favorisce il transito intestinale e riduce la sensazione di gonfiore dopo i pasti;

è un disinfettante naturale grazie alle sue proprietà antisettiche (è, infatti, molto utile per lenire il dolore di ustioni e di piccole ferite);

è utilizzato per eliminare l’herpes labiale;

è utilizzato contro le emorragie gastriche;

è utilizzato in caso di insufficienza renale;

è utilizzato per trattare disturbi come diarrea, vomito e bruciori di stomaco;

è utilizzato per facilitare i movimenti intestinali in caso di emorroidi e di ragadi anali.

Gli usi nella cosmesi

Se utilizzato sui capelli:

ha un'azione purificante, seboregolatrice e antimicotica;

ha un forte potere tintorio (anche se non permanente);

se applicato sui capelli biondi, li rende ancora più chiari;

se applicato sui capelli castani, dona sfumature luminose.

Se utilizzato sulla pelle:

essendo ricchi di polifenoli e tannini, gli estratti di rabarbaro sono in grado di proteggere la pelle dai raggi solari, ed allo stesso tempo di agire sui melanociti accelerando la produzione della melanina e favorendo un'abbronzatura tutta al naturale.

Come consumarlo

Per preparare un infuso o una tisana, prendi 5 gr di radice essiccata e immergila in una tazza di acqua bollente insieme a 2 gr di bicarbonato. Attendi 5-6 minuti, filtra e sorseggia. Assunta prima dei pasti, questa bevanda agisce positivamente sulla salute del fegato e intestino. Se presa la sera, prima di andare a dormire, è utile per combattere la stitichezza.

Controindicazioni

L'unico effetto collaterale derivante dall'assunzione di rabarbaro è l’aggravamento della diarrea o della costipazione, pertanto non bisogna esagerare con le quantità. È meglio non assumere se si soffre di: appendicite, mal di stomaco inspiegabile, malattie infiammatorie dell’intestino (inclusi il morbo di Crohn, la colite e la sindrome dell’intestino irritabile), malattie renali e storia di calcoli, ostruzioni intestinali, problemi epatici.