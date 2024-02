Carboidrati: i 3 sintomi che dicono che stai esagerando e rischi la dipendenza. E il peso non c'entra

L'alimentazione per garantire benessere richiede l'equilibrio dei nutrienti. Golosità, poco tempo a disposizione e cattive abitudini portano però spesso ad eccedere con alcuni alimenti a scapito di altri. In questi casi il nostro organismo manda precisi segnali che costituiscono veri e propri campanelli d'allarme.

Eccesso di carboidrati: cosa succede all'organismo

I carboidrati apportano zuccheri che quando sono eccessivi determinano precisi fastidi a vari livelli:

Pelle: un eccesso di zuccheri da carboidrati stimola gli androgeni. La sovrapproduzione di questi ormoni induce, tra l'altro, la comparsa di brufoli e brufoletti, anche in età adulta, su guance, mento e labbra. Non solo: da tempo negli USA si parla di "sugar face", ovvero di un invecchiamento precoce della pelle che appare raggrinzita, poco elastica e tonica, spenta, sciupata.

Fisico: l'apporto eccessivo di carboidrati, con il loro carico di zuccheri, non solo rallenta le funzioni dell'apparato digerente, determinando pesantezza, ma determina fermentazione da cui una sovrapproduzione di gas che si manifesta con gonfiore addominale. Non si tratta chiaramente di sazietà ma, in pratica, di aria che dilata l'addome. E' per questo motivo che, in genere, nelle diete, si consiglia di associare sempre la pasta ad alimenti ricchi di fibre che consentono di gestire meglio gli zuccheri.

Cervello: troppi zuccheri nell'organismo determinano stanchezza, mal di testa, insonnia, sbalzi d'umore e raptus di fame. L'assunzione di elevate quantità di zucchero provoca infatti uno sbalzo della glicemia con la correlata veloce produzione di insulina. Nel tempo, il rischio di insulino-resistenza aumenta assieme a sovrappeso e stato infiammatorio. Gli zuccheri, inoltre, favoriscono il rilascio di dopamina: l'effetto, perverso, alla lunga è la dipendenza, da cui la tendenza a mangiare quantità sempre maggiori, determinando un vero e proprio circolo vizioso.

La no sugar challenge

Una dieta con riduzione di carboidrati e più in generale di zuccheri consente tanti benefici, che vanno oltre la semplice perdita di peso, soprattutto nella zona dell'addome. Basteranno pochi giorni per accorgersi che il senso di gonfiore e pesantezza addominale si riducono fino a sparire. La pelle acquisterà salute e luce. Si sarà meno nervosi ma soprattutto più energici e lucidi e si dormirà anche meglio