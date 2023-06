Quali sono i cibi che non si possono congelare?

Congelare il cibo ci permette di risparmiare tempo ed evitare gli sprechi. Tuttavia, non tutti gli alimenti si possono riporre nel freezer. “Il congelamento - spiega a NapoliToday il nutrizionista Fabio Mariniello - è un processo di refrigerazione prevalentemente domestico, il cui scopo è quello di rallentare la proliferazione microbica del cibo al fine di aumentarne la durata nel tempo. Tuttavia non tutti gli alimenti si prestano bene a questo procedimento. In particolare, ci sono due caratteristiche che rendono i cibi inadatti al congelamento: un’elevata quantità di acqua al loro interno e la presenza di grassi. Purtroppo non tutti ne sono a conoscenza, quindi facciamo chiarezza e vediamo come applicare dei correttivi”.

Verdure e frutta crude

“Per una questione di fisica molecolare, quando l’acqua congela tende ad aumentare di volume, occupando più spazio. Gli alimenti vegetali crudi e freschi sono formati da cellule viventi, ripiene proprio di acqua. Nel momento in cui le congeliamo, molte di queste cellule si danneggiano, riversando i loro fluidi all’esterno. Siccome l’interno delle cellule è ricco di nutrienti, la carica microbica accede ad una serie di molecole che ne facilitano ed accelerano la moltiplicazione. Congelare un alimento come frutta e verdura crudi, specialmente se non lavati benissimo, equivale ad aumentare il rischio di tossinfezione. Inoltre, qualora non si presentasse il problema di contaminazione, il prodotto risulterebbe molliccio, e privato di parte dei suoi nutrienti. Il sapore spesso risulterà alterato e meno gradevole”.

Verdure cotte

“Il discorso cambia se quella verdura fresca è stata prima cotta. In quel caso risulterà sterilizzata e quindi conservabile in freezer. Un esempio? Nessuno dovrebbe mettere in congelatore delle scarole fresche di mercato, ma possiamo tranquillamente congelare della scarola bollita. Questo vale solo per alcune verdure, poiché anche cuocendole prima, il processo di congelamento tende ad alterare il sapore di alcune pietanze. C’è chi le gradisce comunque e chi è più esigente anche sul gusto, oltre che sulla sicurezza alimentare”.

Uova e formaggi

“Un altro esempio sono le uova. Se le congeliamo crude, rischiamo di vederle esplodere. Se le congeliamo cotte, risulteranno immangiabili. Inoltre, le uova sono alimenti tendenzialmente sporchi e contaminerebbero un ambiente (quello del freezer) che viene pulito meno spesso del frigo. Anche le salse che contengono uova, come la maionese, non vanno riposte nel freezer. Rimanendo in tema di alimenti grassi, lo stesso discorso vale per molti formaggi e per creme e panna da cucina. Inutile dire che gli alimenti fritti seguono le stesse regole”.

Patate

Le non devono essere congelate né crude né cotte. In tal caso diventerebbero troppo pastose e perderebbe la consistenza. D'altronde congelarle non ha molto senso visto che si conservano per lungo tempo se tenute in un posto fresco e asciutto, non in frigorifero.

Cosa possiamo congelare

“La carne, se tagliata in fette non troppo spesse e negli adeguati sacchetti per congelare. Il pesce, a patto che sia stato ripulito dalle parti inadeguate al consumo, come interiora e squame. I frutti di bosco tollerano bene il congelamento (a patto di scongelarli prima in frigo). Il pane può essere conservato, ma avrà una consistenza diversa e tendenzialmente gommosa. Le verdure ben cotte (o in acqua e sale, o con preparazioni più complesse), se riposte in contenitori adeguati, potranno essere congelate nel freezer”.