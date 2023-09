Il peperoncino aiuta a perdere peso e riduce il rischio di infarto

Molto utilizzato nella cucina italiana, il peperoncino è il frutto di piante appartenenti al genere Capsicum (da cui provengono anche le varie specie di peperoni). La bacca è sbarcata in Europa con il secondo viaggio di Cristoforo Colombo, e si è diffusa molto per la sua capacità di acclimatarsi facilmente a differenza del pepe e altre spezie tropicali. Oltre ad essere molto usato in tutti i Paesi con un clima caldo perché consente una maggiore conservabilità delle pietanze (grazie alla sua azione antibatterica), è riconosciuto da sempre come un alimento ricco di proprietà salutistiche per il nostro organismo.

I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti come la vitamina C, i carotenoidi e i polifenoli. Ma il merito principale è della capsaicina, un alcaloide che ha naturali proprietà antiossidanti e antibatteriche, responsabile anche della sua piccantezza. Scopriamo insieme al nutrizionista Marty Fierro quali sono tutti i benefici del peperoncino.

I benefici del peperoncino

Riduce il rischio di malattie cardiovascolari

Gli antiossidanti contenenti nel peperoncino sono utili per ridurre il colesterolo riducendo così la possibilità di malattie cardiovascolari. Ma non solo, il peperoncino svolge anche un'azione vasodilatrice che contribuisce a tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Aiuta a perdere peso

Studi hanno dimostrato che la capsaicina, principale sostanza contenuta nel peperoncino, stimola e accelera il metabolismo. Aumentarebbe la spesa energetica utilizzando i lipidi anche a riposo. Questo è il motivo per cui il peperoncino viene consigliato nelle diete dimagranti.

Rinforza il sistema immunitario

Essendo ricco di carotenoidi e di antiossidanti, il peperoncino è in grado combattere i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare. Non solo, queste sostanze favoriscono anche l’assimilazione del ferro e rinforzano il sistema immunitario.

Combatte le infiammazioni

Grazie ai carotenoidi ed al loro potere antiossidante, il peperoncino spegne i processi infiammatori, in particolare quelli a carico delle vie respiratorie.

Aiuta la digestione

A dispetto di quel che si può pensare, il peperoncino svolge un’azione benefica sullo stomaco. In particolare stimola la secrezione di alcuni particolari enzimi nel nostro stomaco favorendo la digestione.

Combatte i dolori

Se la capsaicina è nota per alleviare diverse tipologie di dolore (dal ma di denti ai dolori muscolari), l’alto contenuto di vitamine A, C ed E, svolge un’azione analgesica.

Protegge la vista

Gli antiossidanti e gli antinfiammatori contenuti nel peperoncino non solo migliorano la capacità visiva, ma riducono anche il rischio di patologie oculari legate all’età.

Protegge il sistema nervoso

Studi hanno dimostrato che la vitamina B6 (piridossina) migliora sintomi come mal di testa, dolori cronici e stati depressivi. Inoltre, determina un aumento dei livelli di serotonina e di norepinefrina (note come ormoni della felicità) migliorando l’umore e la concentrazione.

Migliora le performance sessuali

Avendo un effetto vasodilatatore, poiché agisce sulla circolazione del sangue, sembra che il peperoncino migliori le performance sessuali, anche se ci sono prove evidenti che confermano ciò.

Quando può far male

Seppur dotato di molteplici proprietà benefiche, il peperoncino deve essere evitato in caso di reflusso gastroesofageo, sindrome del colon irritabile, sindrome emorroidaria, ulcera gastrica e malattie infiammatorie intestinali in fase acuta. Inoltre, non dovrebbe essere consumato neanche dalle persone allergiche, dai bambini, e usato con cautela dalle donne in gravidanza. In allattamento, invece, meglio evitare qualsiasi cibo piccante.