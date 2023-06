La Papaya abbassa il colesterolo e combatte la stitichezza

La papaya, o melone arboreo, è il frutto dell’omonima pianta (Carica papaya) originaria dell’America Centrale, ora diffusa in molte aree del mondo subtropicale. Ne esistono 50 varietà differenti soprattutto per l’aroma: le più diffuse in commercio sono la “Solo” e la “Maradol”. Il frutto è ricco di minerali, come magnesio e potassio, vitamine e antiossidanti, tra cui i carotenoidi, che contrastano l’invecchiamento e le malattie ad esso associate, tra cui il cancro. Il nutrizionista Marty Fierro svela tutti i benefici di questo frutto esotico ricco di proprietà nutrizionali importanti per la salute.

I benefici della papaya

Migliora la digestione

Grazie al buon contenuto in papaina, un enzima proteolitico contenuto nel lattice del frutto, con un’azione terapeutica a livello della mucosa gastrica e intestinale che degrada le proteine in piccoli peptidi, aiuta la digestione pulendo l'apparato digerente. Se, infatti, le proteine non vengono digerite correttamente, possono causare artrite, stipsi, diabete, ipertensione e altre condizioni di salute correlate.

Combatte la stitichezza

Sempre grazie alla papaina, ed al buon contenuto di fibre, la papaya è molto utile anche in caso di disturbi dello stomaco e dell’intestino come gastrite, ulcera gastrica, dilatazione dello stomaco, stitichezza, essendo leggermente lassativa soprattutto quando è ben matura.

Protegge la salute cardiovascolare

Come molti frutti esotici è un’ottima fonte di antiossidanti, che, insieme agli altri nutrienti di cui questo frutto è ricco, aiutano a proteggere problemi come l’aterosclerosi, le malattie cardiache e il diabete. In particolare, la presenza di fitonutrienti carotenoidi aiuta a prevenire l'ossidazione del colesterolo (che può portare ad attacchi cardiaci e ictus), la vitamina E e C aiutano ad evitare che il colesterolo si attacchi alle pareti, creando placche, e le fibre aiutano a ridurre i livelli di colesterolo nel corpo.

Riduce il rischio di alcuni tipi di cancro

La papaya è anche ricca di fibre che, come spiegano gli esperti di Humanitas, “si legano ad alcune tossine e proteggono le cellule dai danni che i radicali liberi possono causare al DNA. Questo meccanismo è stato osservato in varie altre sostanze associate ad una riduzione del rischio di cancro al colon”. Non solo, il licopene, carotenoide di cui la papaya è ricco, può aiutare a prevenire il cancro alla prostata.

Contrasta l’infiammazione

Grazie al suo effetto antinfiammatorio, la papaya è utilizzata nel trattamento di traumi e allergie.

Protegge gli occhi

Grazie all’antiossidante beta-carotene, quello che dà il colore alla papaya, contribuisce a migliorare la vista, riducendo il rischio degenerazione maculare legata all’età.

Rivitalizza la pelle

La papaina uccide le cellule morte e purifica la pelle. Per questo viene utilizzata in molti prodotti cosmetici come agente rivitalizzante. Non solo, gli enzimi presenti nella papaia aiutano anche ad alleviare le scottature e curare la pelle irritata.

Controindicazioni

Se assunta in quantità adeguate, la papaya non presenta controindicazioni o effetti collaterali. Tuttavia è sconsigliata l’assunzione a chi fa uso di farmaci anticoaguanti perché potrebbe interferire il loro effetto.

Come consumare la papaya

Può essere consumata fresca, sottoforma di centrifugata o di frullatato, ma è ottima anche per la preparazione di confetture e sorbetti. Può essere inoltre abbinata all’insalata, con sedano, cetrioli, rucola, avocado e noci. Il suo consumo è indicato anche nelle diete ipocaloriche, a colazione o come spuntino insieme all’ananas per potenziare l’azione drenante e digestiva.